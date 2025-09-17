https://ria.ru/20250917/suverenitet-2042422756.html

Мишустин назвал технологический суверенитет общей задачей страны

Мишустин назвал технологический суверенитет общей задачей страны - РИА Новости, 17.09.2025

Мишустин назвал технологический суверенитет общей задачей страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал достижение технологического суверенитета России общей задачей государства, бизнеса и IТ-сообщества. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T11:36:00+03:00

2025-09-17T11:36:00+03:00

2025-09-17T11:36:00+03:00

наука

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:68:2905:1702_1920x0_80_0_0_039daf0a9ebb508344da60c709486e6e.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал достижение технологического суверенитета России общей задачей государства, бизнеса и IТ-сообщества. "Достижение технологического суверенитета – наша общая задача. И для ее решения нужны слаженные совместные действия государства, бизнеса и IТ-сообщества. Только так можно добиться значимых практических результатов в ближайшие годы", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2025. По его словам, форум дает хорошую возможность для диалога по этим вопросам. Глава правительства пожелал его участникам продуктивных дискуссий и плодотворной работы.

https://ria.ru/20250916/vsm-2042259701.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин