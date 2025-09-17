https://ria.ru/20250917/suverenitet-2042422756.html
Мишустин назвал технологический суверенитет общей задачей страны
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал достижение технологического суверенитета России общей задачей государства, бизнеса и IТ-сообщества. "Достижение технологического суверенитета – наша общая задача. И для ее решения нужны слаженные совместные действия государства, бизнеса и IТ-сообщества. Только так можно добиться значимых практических результатов в ближайшие годы", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2025. По его словам, форум дает хорошую возможность для диалога по этим вопросам. Глава правительства пожелал его участникам продуктивных дискуссий и плодотворной работы.
