Исследование показало, что россиян привлекает в Китае
Туризм
Туризм
 
08:21 17.09.2025 (обновлено: 08:36 17.09.2025)
Исследование показало, что россиян привлекает в Китае
китай
пекин
шанхай
в мире
туризм
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Китай привлекает россиян большим количеством достопримечательностей, при этом представительницы прекрасного пола больше всего хотели бы увидеть Великую Китайскую стену, а мужчин интересует Пекин и Шанхай, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотели бы посетить 31% опрошенных. На втором месте - столица страны Пекин (16%), на третьем - Шанхай (8%). В топ также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь", - подсчитали аналитики, опросив 3 000 респондентов. Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях, отметили эксперты. Так, среди россиянок наиболее популярна мечта увидеть Великую Китайскую стену (35% против 26% мужчин), в то время как мужчины среди "хотелок" чаще называли Пекин (20% против 13% женщин) и Шанхай (10% против 7% женщин). Среди россиян, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (86%) остались довольны поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения. На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник.
китай
пекин
шанхай
китай, пекин, шанхай, в мире
Китай, Пекин, Шанхай, В мире, Туризм
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКитай
Китай. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Китай привлекает россиян большим количеством достопримечательностей, при этом представительницы прекрасного пола больше всего хотели бы увидеть Великую Китайскую стену, а мужчин интересует Пекин и Шанхай, выяснили для РИА Новости в SuperJob.
"Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотели бы посетить 31% опрошенных. На втором месте - столица страны Пекин (16%), на третьем - Шанхай (8%). В топ также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь", - подсчитали аналитики, опросив 3 000 респондентов.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза
3 сентября, 11:01
Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях, отметили эксперты. Так, среди россиянок наиболее популярна мечта увидеть Великую Китайскую стену (35% против 26% мужчин), в то время как мужчины среди "хотелок" чаще называли Пекин (20% против 13% женщин) и Шанхай (10% против 7% женщин).
Среди россиян, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (86%) остались довольны поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения.
На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню.
Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Чернышенко рассказал о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем
2 сентября, 22:23
 
ТуризмКитайПекинШанхайВ мире
 
 
