МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Китай привлекает россиян большим количеством достопримечательностей, при этом представительницы прекрасного пола больше всего хотели бы увидеть Великую Китайскую стену, а мужчин интересует Пекин и Шанхай, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотели бы посетить 31% опрошенных. На втором месте - столица страны Пекин (16%), на третьем - Шанхай (8%). В топ также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь", - подсчитали аналитики, опросив 3 000 респондентов. Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях, отметили эксперты. Так, среди россиянок наиболее популярна мечта увидеть Великую Китайскую стену (35% против 26% мужчин), в то время как мужчины среди "хотелок" чаще называли Пекин (20% против 13% женщин) и Шанхай (10% против 7% женщин). Среди россиян, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (86%) остались довольны поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения. На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник.
Исследование показало, что россиян привлекает в Китае
SuperJob: россиянок в Китае манит Великая стена, а мужчины хотят увидеть Пекин
