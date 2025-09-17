https://ria.ru/20250917/sud-2042496586.html

Суд изменил меру пресечения экс-начальнику пермской колонии

происшествия

пермский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Суд изменил меру пресечения бывшему начальнику пермской исправительной колонии №37 Илье Асламову, который проходит по делу о взятке, с содержания в СИЗО на домашний арест, сообщили РИА Новости в Чусовском горсуде. Экс-начальнику исправительной колонии №37 в Чусовском округе Пермского края Илье Асламову было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в апреле 2023 года он через посредника получил не менее 150 тысяч рублей за совершение в пользу одного из осужденных определенных действий. В материалах также фигурировал бизнесмен Олег Попов. Ему вменялось посредничество во взяточничестве. Обоих мужчин задержали весной 2024 года. "Мера пресечения ему изменена на домашний арест, на три месяца, до 17 января 2026 года", - рассказали в суде. Из документов в распоряжении РИА Новости следует, что судебный процесс над Асламовым находится в активной стадии. Было подано ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Следующее заседание состоится 24 сентября. Попова также городской суд отпустил под домашний арест до середины января. Исправительная колония строгого режима №37 располагается в поселке Скальный в Чусовском округе Пермского края. В учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Оно рассчитано на 600 заключенных. Илья Асламов возглавлял ИК-37 с 2021 года.

пермский край

россия

2025

