Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР - РИА Новости, 17.09.2025
08:52 17.09.2025 (обновлено: 10:24 17.09.2025)
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР
россия
общество
московский городской суд
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мерваезовой Ю.А", - говорится в данных.Мерваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мерваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается.Продление меры пресечения защита обжаловала.Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не назначена.
россия
Новости
ru-RU
россия, общество, московский городской суд
Россия, Общество, Московский городской суд
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мерваезовой Ю.А", - говорится в данных.
Мерваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мерваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается.
Продление меры пресечения защита обжаловала.
Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не назначена.
РоссияОбществоМосковский городской суд
 
 
