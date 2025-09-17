https://ria.ru/20250917/sud-2042386568.html

Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мерваезовой Ю.А", - говорится в данных.Мерваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мерваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается.Продление меры пресечения защита обжаловала.Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не назначена.

