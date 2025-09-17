https://ria.ru/20250917/sud-2042386568.html
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР - РИА Новости, 17.09.2025
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР
Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, об этом свидетельствуют данные суда,... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мерваезовой Ю.А", - говорится в данных.Мерваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мерваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается.Продление меры пресечения защита обжаловала.Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не назначена.
