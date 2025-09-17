Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 17 сентября: ВС России нанесли поражение по ж/д объектам ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 17.09.2025 (обновлено: 18:22 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042554850.html
Спецоперация, 17 сентября: ВС России нанесли поражение по ж/д объектам ВСУ
Спецоперация, 17 сентября: ВС России нанесли поражение по ж/д объектам ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
Спецоперация, 17 сентября: ВС России нанесли поражение по ж/д объектам ВСУ
Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотников,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:21:00+03:00
2025-09-17T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1555 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Украина и западные партнеры Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не направляет за границу своих военных на обучение, но, напротив, приглашает обучаться у себя военнослужащих других стран. Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, которую Запад ведет с РФ руками Украины, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Германия изменила позицию по замороженным активам РФ в сторону поддержки передачи доходов от их использования Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО на Украине Патрика Тернера. Армия Нидерландов растет быстрыми темпами, однако обучение новых военных оказалось под угрозой из-за нехватки техники и оружия, возникшей после масштабных поставок вооружений Украине, пишет газета Algemen Dagblad со ссылкой на отчет минобороны. В ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. ВСУ отступают, ВС РФ продвигаются вперед Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60% убитыми и ранеными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Российские войска вошли в село Новоивановка на северо-востоке Запорожской области у границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Мир на Украине Для России остается предпочтительным урегулирование ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, добавил Песков. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же выдвинул условие - не в Москве. Россия, Европа, Украина Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Киева в адрес России. ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие международное гуманитарное право, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, отметил Сергей Лавров. Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава МИД РФ Лавров. Лавров подчеркнул, что Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но, учитывая ее позицию, делать ей там нечего. "Коалиция желающих" саботирует стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине, поощряя Владимира Зеленского сопротивляться быстрому заключению мира, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
https://ria.ru/20250917/obekt-2042433747.html
https://ria.ru/20250917/evrosoyuz-2042487057.html
https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042427753.html
https://ria.ru/20250917/peregovory-2042435975.html
https://ria.ru/20250917/sabotazh-2042438411.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН

Спецоперация, 17 сентября: ВС России нанесли поражение по ж/д объектам ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1555 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ВС России поразили ж/д объекты, используемые ВСУ
12:11

Украина и западные партнеры

Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не направляет за границу своих военных на обучение, но, напротив, приглашает обучаться у себя военнослужащих других стран.
Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, которую Запад ведет с РФ руками Украины, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Германия изменила позицию по замороженным активам РФ в сторону поддержки передачи доходов от их использования Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО на Украине Патрика Тернера.
Армия Нидерландов растет быстрыми темпами, однако обучение новых военных оказалось под угрозой из-за нехватки техники и оружия, возникшей после масштабных поставок вооружений Украине, пишет газета Algemen Dagblad со ссылкой на отчет минобороны.
В ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В ЕС обсуждают использование российских активов для помощи Киеву, пишут СМИ
14:46

ВСУ отступают, ВС РФ продвигаются вперед

Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60% убитыми и ранеными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Российские войска вошли в село Новоивановка на северо-востоке Запорожской области у границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами
11:56

Мир на Украине

Для России остается предпочтительным урегулирование ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, добавил Песков.
Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же выдвинул условие - не в Москве.
Лавров: европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
12:15

Россия, Европа, Украина

Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Киева в адрес России.
ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие международное гуманитарное право, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.
Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, отметил Сергей Лавров.
Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава МИД РФ Лавров.
Лавров подчеркнул, что Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но, учитывая ее позицию, делать ей там нечего.
"Коалиция желающих" саботирует стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине, поощряя Владимира Зеленского сопротивляться быстрому заключению мира, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В АдГ обвинили "коалицию желающих" в саботаже усилий Трампа по Украине
12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала