Спецоперация, 17 сентября: ВС России нанесли поражение по ж/д объектам ВСУ

2025-09-17T18:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей лавров

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1555 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Украина и западные партнеры Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не направляет за границу своих военных на обучение, но, напротив, приглашает обучаться у себя военнослужащих других стран. Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, которую Запад ведет с РФ руками Украины, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Германия изменила позицию по замороженным активам РФ в сторону поддержки передачи доходов от их использования Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО на Украине Патрика Тернера. Армия Нидерландов растет быстрыми темпами, однако обучение новых военных оказалось под угрозой из-за нехватки техники и оружия, возникшей после масштабных поставок вооружений Украине, пишет газета Algemen Dagblad со ссылкой на отчет минобороны. В ЕС обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Киеву через покупку беспроцентных облигаций блока или управление ими посредством целевого механизма, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. ВСУ отступают, ВС РФ продвигаются вперед Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60% убитыми и ранеными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Российские войска вошли в село Новоивановка на северо-востоке Запорожской области у границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Мир на Украине Для России остается предпочтительным урегулирование ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, добавил Песков. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же выдвинул условие - не в Москве. Россия, Европа, Украина Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Киева в адрес России. ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие международное гуманитарное право, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта, отметил Сергей Лавров. Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава МИД РФ Лавров. Лавров подчеркнул, что Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, но, учитывая ее позицию, делать ей там нечего. "Коалиция желающих" саботирует стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине, поощряя Владимира Зеленского сопротивляться быстрому заключению мира, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

