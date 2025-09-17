Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 17.09.2025
ВС России взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР
ВС РФ взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 17.09.2025
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. ВС РФ взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В ходе развития успеха на краснолиманском направлении в районе Ямполя в ДНР наши войска продвинулись по направлению населенного пункта, в результате чего под полный контроль ВС РФ перешел участок административной границы соседней ЛНР протяженностью более 2 километров", - сообщил Марочко. Сообщается, что на данный момент под контролем украинских боевиков еще остаются два участка территории ЛНР в районах населенных пунктов Новогригоровка (украинское название – Новоегоровка) и Петровское (украинское название - Грековка), также есть небольшой участок в так называемой серой зоне в Серебрянском лесничестве.
2025
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" . Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. ВС РФ взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"В ходе развития успеха на краснолиманском направлении в районе Ямполя в ДНР наши войска продвинулись по направлению населенного пункта, в результате чего под полный контроль ВС РФ перешел участок административной границы соседней ЛНР протяженностью более 2 километров", - сообщил Марочко.
Сообщается, что на данный момент под контролем украинских боевиков еще остаются два участка территории ЛНР в районах населенных пунктов Новогригоровка (украинское название – Новоегоровка) и Петровское (украинское название - Грековка), также есть небольшой участок в так называемой серой зоне в Серебрянском лесничестве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
