ВС России взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР

ВС России взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР - РИА Новости, 17.09.2025

ВС России взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР

ВС РФ взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 17.09.2025

ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. ВС РФ взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "В ходе развития успеха на краснолиманском направлении в районе Ямполя в ДНР наши войска продвинулись по направлению населенного пункта, в результате чего под полный контроль ВС РФ перешел участок административной границы соседней ЛНР протяженностью более 2 километров", - сообщил Марочко. Сообщается, что на данный момент под контролем украинских боевиков еще остаются два участка территории ЛНР в районах населенных пунктов Новогригоровка (украинское название – Новоегоровка) и Петровское (украинское название - Грековка), также есть небольшой участок в так называемой серой зоне в Серебрянском лесничестве.

