Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась
Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60%... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60% убитыми и ранеными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра сил специальных операций Украины. Потери группы составили до 60 процентов убитыми и ранеными", - сказал собеседник агентства.
