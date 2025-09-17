Рейтинг@Mail.ru
Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась - РИА Новости, 17.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 17.09.2025
Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась
Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась - РИА Новости, 17.09.2025
Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась
Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60%... РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60% убитыми и ранеными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра сил специальных операций Украины. Потери группы составили до 60 процентов убитыми и ранеными", - сказал собеседник агентства.
сумская область
украина
безопасность, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась

Штурмовая группа ВСУ у Садков в Сумской области потеряла до 60 процентов состава

Военнослужащие расчета САУ 2С7М "Малка" стреляют по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие расчета САУ 2С7М Малка стреляют по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета САУ 2С7М "Малка" стреляют по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60% убитыми и ранеными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра сил специальных операций Украины. Потери группы составили до 60 процентов убитыми и ранеными", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
