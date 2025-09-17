https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042379754.html

Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась

Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась - РИА Новости, 17.09.2025

Попытка атаки ВСУ в районе Садков в Сумской области провалилась

Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60%... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T06:41:00+03:00

2025-09-17T06:41:00+03:00

2025-09-17T06:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983171176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c168148285b21429fff9706fcc4f85.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа штурмовиков ВСУ из 80-й десантно-штурмовой бригады и 140-го центра спецопераций попыталась атаковать в районе Садков в Сумской области и потеряла до 60% убитыми и ранеными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра сил специальных операций Украины. Потери группы составили до 60 процентов убитыми и ранеными", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сумская область, украина, вооруженные силы украины