На Краснолиманское направление бросили наемников, заявил Марочко
На Краснолиманское направление бросили наемников, заявил Марочко
2025-09-17T06:12:00+03:00
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Командование ВСУ вынуждено бросать иностранных наемников на ряд участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке (краснолиманское направление -ред.) … По данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наемники", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. В частности, по его словам, противник пытался контратаковать в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. Марочко отметил, что российские войска для стабилизации обстановки усилили удары по местам сосредоточения украинских сил в тыловых районах.
