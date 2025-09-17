https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042377410.html

Российские дроны перекрыли движение ВСУ в Константиновке

Российские дроны перекрыли движение ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 17.09.2025

Российские дроны перекрыли движение ВСУ в Константиновке

Российские дроны и БПЛА практически перекрыли движение ВСУ по Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости оператор БПЛА 299-го полка... РИА Новости, 17.09.2025

ЛУГАНСК, 17 сен – РИА Новости. Российские дроны и БПЛА практически перекрыли движение ВСУ по Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости оператор БПЛА 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Косарь". "Активно работаем (дронами и БПЛА – ред.) по окраине Константиновки - поселок Червоное. Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника – это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому, что мы им всю землю перекрыли", - рассказал десантник. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.

