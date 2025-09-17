Рейтинг@Mail.ru
Российский танк уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 17.09.2025
Российский танк уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80БВМ российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Танк Т-80БВМ российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Танк Т-80БВМ российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж танка Т-80БВМ гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
