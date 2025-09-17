https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042375548.html
Российский танк уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Российский танк уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.09.2025
Российский танк уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Танк Т-80БВМ российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Танк Т-80БВМ российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
