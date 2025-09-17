https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042374677.html

Расчеты БПЛА уничтожили пункты управления дронами ВСУ

2025-09-17T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

южный военный округ

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отдельного батальона спецназначения 51-й армии ЮВО уничтожили пункты управления дронами, антенны и ретрансляторы ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа получают разведывательные данные о местонахождении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника, а также выявляют и уничтожают антенны и ретрансляторы связи на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.

Дарья Буймова

