Расчеты БПЛА уничтожили пункты управления дронами ВСУ
2025-09-17T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
южный военный округ
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА отдельного батальона спецназначения 51-й армии ЮВО уничтожили пункты управления дронами, антенны и ретрансляторы ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа получают разведывательные данные о местонахождении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника, а также выявляют и уничтожают антенны и ретрансляторы связи на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
