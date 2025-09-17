Спасатели извлекли тела трех погибших при падении вездехода в Забайкалье
В Забайкалье нашли тела трех погибших при падении вездехода в озеро Амудиса
© Фото : МЧС Забайкальского края/TelegramЭкстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин
Экстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли тела трех погибших при падении вездехода в озеро Амудиса в Забайкальском крае, оставшиеся два извлекут в четверг, сообщает в своём Тelegram-канале ГУМЧС России по региону.
Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".
После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми.
"По состоянию на 19.15 (13.15 мск) водолазами ГУ "Забайкалпожспас" извлечены тела трёх погибших на озере в Каларском муниципальном округе. На сегодняшний день работы завершены, сводный отряд на вертолёте Ми-8 вернулся в Чару. Тела погибших доставлены в ЦРБ для опознания", - говорится в сообщении.
Тела оставшихся двух погибших будут извлечены 18 сентября, уточнили в ГУМЧС.
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале
16 марта, 14:30