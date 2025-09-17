Спасатели отправятся к озеру в Забайкалье, где затонул вездеход
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наземная группа спасателей ожидает прибытия в вахтовый поселок Чина резервного вездехода для их доставки к месту затопления гусеничного вездехода МТЛБ в озере Амудисы в Забайкалье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Пять человек утонули в вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг – по версии следствия, у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и он на большой скорости съехал в озеро.
"Трое спасателей ГУ "Забайкалпожспас" прибыли в населенный пункт Чина, где ожидают резервный вездеход для дальнейшего следования к месту происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что выжившие при затоплении гусеничного вездехода в озере Амудисы четверо геологов смогли самостоятельно выбраться из машины и пешком пройти 25 километров по труднодоступной местности до базового лагеря, который находится в 70 километрах от вахтового поселка Чина.