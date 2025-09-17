https://ria.ru/20250917/sotrudnik-2042468073.html
Сотрудник белгородского предприятия пострадал при атаке украинского дрона
2025-09-17T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник предприятия в поселке Северный Белгородской области получил баротравму в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В посёлке Северный Белгородского района беспилотник ВСУ сдетонировал на территории предприятия. Пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму. Сотрудники скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что повреждён фасад здания. Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.
