https://ria.ru/20250917/sotrudnik-2042468073.html

Сотрудник белгородского предприятия пострадал при атаке украинского дрона

Сотрудник белгородского предприятия пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 17.09.2025

Сотрудник белгородского предприятия пострадал при атаке украинского дрона

Сотрудник предприятия в поселке Северный Белгородской области получил баротравму в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T13:54:00+03:00

2025-09-17T13:54:00+03:00

2025-09-17T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник предприятия в поселке Северный Белгородской области получил баротравму в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В посёлке Северный Белгородского района беспилотник ВСУ сдетонировал на территории предприятия. Пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму. Сотрудники скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что повреждён фасад здания. Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины