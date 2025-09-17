Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник белгородского предприятия пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 17.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 17.09.2025
Сотрудник белгородского предприятия пострадал при атаке украинского дрона
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник предприятия в поселке Северный Белгородской области получил баротравму в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В посёлке Северный Белгородского района беспилотник ВСУ сдетонировал на территории предприятия. Пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму. Сотрудники скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что повреждён фасад здания. Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Сотрудник предприятия в поселке Северный Белгородской области получил баротравму в результате атаки украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В посёлке Северный Белгородского района беспилотник ВСУ сдетонировал на территории предприятия. Пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму. Сотрудники скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что повреждён фасад здания. Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.
