"ФосАгро" и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о сотрудничестве

"ФосАгро" и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В рамках международного отраслевого форума Kazan Digital Week "ФосАгро" и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на использование искусственного интеллекта в сфере безопасности, сообщает пресс-служба химического холдинга. Развитие цифровых технологий позволяет найти им все более широкие сферы применения. Одним из наиболее перспективных направлений становится использование систем искусственного интеллекта для решения задач экономической и информационной безопасности. Сегодня службам безопасности требуется обработка и анализ гигантских объемов информации, накапливаемой в системах промышленной автоматизации и корпоративных информационных системах. Своевременный и полный анализ данных, возможность применять инструменты предиктивной аналитики позволяют не только выявлять, но и упреждать угрозы, устранять риски и предотвращать события, способные оказывать негативное влияние на непрерывность процессов. "Реализуя пилотные проекты по применению ИИ для задач безопасности, мы ставим перед собой задачу не просто сохранить стабильную работу всех бизнес-процессов компании, но и значительно повысить эффективность работы дирекции по экономической безопасности, а также уровень защищенности компании. Поэтому я убежден, что наше сотрудничество с "Лабораторией Касперского", которая является признанным мировым лидером по разработке комплексных решений кибербезопасности и ИИ, будет способствовать укреплению цифрового суверенитета "ФосАгро" и повышению эффективности работы наших предприятий", - отметил начальник управления информационной безопасности ПАО "ФосАгро" Сергей Черкасов. Подписанное соглашение о стратегическом сотрудничестве рассчитано на пять лет и предполагает использование целого спектра передовых инструментов с применением технологий искусственного интеллекта. В их числе нейронные сети, созданные для решения задач экономической и информационной безопасности, мониторинга производственных процессов, а также защиты индустриальных сетей и других объектов цифровой инфраструктуры. Отдельное внимание также уделено совместным проектам по повышению цифровой грамотности школьников и сотрудников в регионах присутствия "ФосАгро".

