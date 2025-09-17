Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве девочки - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/smert-2042423638.html
В Новосибирской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве девочки
В Новосибирской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве девочки - РИА Новости, 17.09.2025
В Новосибирской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве девочки
Один из обвиняемых в истязании и убийстве малолетней девочки под Новосибирском Олег Голдин скончался в следственном изоляторе, Новосибирский областной суд... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:40:00+03:00
2025-09-17T11:40:00+03:00
россия
новосибирская область
новосибирский областной суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Один из обвиняемых в истязании и убийстве малолетней девочки под Новосибирском Олег Голдин скончался в следственном изоляторе, Новосибирский областной суд продолжит рассмотрение дела, вторая обвиняемая по которому – его супруга. "Двадцать третьего сентября в Новосибирском областном суде состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега и Анны Голдиных. В связи со смертью обвиняемого Голдина в следственном изоляторе суду предстоит рассмотреть вопрос о прекращении дела в отношении него", - говорится в сообщении суда. Облсуд рассматривает дело супружеской пары Олега и Анны Голдиных, обвиняемых в истязании малолетнего ребенка (пункты "г, д, е" части 2 статьи 117 УК РФ). Олегу Голдину также инкриминировалось убийство малолетней с особой жестокостью (пункты "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ). По версии следствия, в июне 2024 года Голдины, которым доверили на время последить за ребенком их знакомой, четыре дня подвергали девятилетнюю девочку жестоким истязаниям, а именно лишали ребенка пищи, не разрешали посещать туалет. "Кроме того, Олег Голдин, по имеющимся данным, наносил девочке удары крапивой по телу и заставлял стоять на растении голыми ногами. В завершении Голдин вынудил девочку выпить большое количество воды, после чего насильно продолжил заливать ей жидкость в рот. Ребенок потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался несмотря на усилия врачей", - сообщили в суде.
https://ria.ru/20250826/kuban-2037607868.html
https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новосибирская область, новосибирский областной суд, происшествия
Россия, Новосибирская область, Новосибирский областной суд, Происшествия
В Новосибирской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве девочки

Обвиняемый в убийстве девочки под Новосибирском умер в изоляторе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Один из обвиняемых в истязании и убийстве малолетней девочки под Новосибирском Олег Голдин скончался в следственном изоляторе, Новосибирский областной суд продолжит рассмотрение дела, вторая обвиняемая по которому – его супруга.
"Двадцать третьего сентября в Новосибирском областном суде состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега и Анны Голдиных. В связи со смертью обвиняемого Голдина в следственном изоляторе суду предстоит рассмотреть вопрос о прекращении дела в отношении него", - говорится в сообщении суда.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
На Кубани будут судить мужчину, убившего 12-летнюю девочку
26 августа, 11:06
Облсуд рассматривает дело супружеской пары Олега и Анны Голдиных, обвиняемых в истязании малолетнего ребенка (пункты "г, д, е" части 2 статьи 117 УК РФ). Олегу Голдину также инкриминировалось убийство малолетней с особой жестокостью (пункты "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ).
По версии следствия, в июне 2024 года Голдины, которым доверили на время последить за ребенком их знакомой, четыре дня подвергали девятилетнюю девочку жестоким истязаниям, а именно лишали ребенка пищи, не разрешали посещать туалет.
"Кроме того, Олег Голдин, по имеющимся данным, наносил девочке удары крапивой по телу и заставлял стоять на растении голыми ногами. В завершении Голдин вынудил девочку выпить большое количество воды, после чего насильно продолжил заливать ей жидкость в рот. Ребенок потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался несмотря на усилия врачей", - сообщили в суде.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Иркутской области подросток убил двенадцатилетнюю девочку
24 сентября 2024, 08:17
 
РоссияНовосибирская областьНовосибирский областной судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала