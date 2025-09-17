В Новосибирской области умер мужчина, обвиняемый в убийстве девочки
Обвиняемый в убийстве девочки под Новосибирском умер в изоляторе
НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Один из обвиняемых в истязании и убийстве малолетней девочки под Новосибирском Олег Голдин скончался в следственном изоляторе, Новосибирский областной суд продолжит рассмотрение дела, вторая обвиняемая по которому – его супруга.
"Двадцать третьего сентября в Новосибирском областном суде состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега и Анны Голдиных. В связи со смертью обвиняемого Голдина в следственном изоляторе суду предстоит рассмотреть вопрос о прекращении дела в отношении него", - говорится в сообщении суда.
Облсуд рассматривает дело супружеской пары Олега и Анны Голдиных, обвиняемых в истязании малолетнего ребенка (пункты "г, д, е" части 2 статьи 117 УК РФ). Олегу Голдину также инкриминировалось убийство малолетней с особой жестокостью (пункты "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ).
По версии следствия, в июне 2024 года Голдины, которым доверили на время последить за ребенком их знакомой, четыре дня подвергали девятилетнюю девочку жестоким истязаниям, а именно лишали ребенка пищи, не разрешали посещать туалет.
"Кроме того, Олег Голдин, по имеющимся данным, наносил девочке удары крапивой по телу и заставлял стоять на растении голыми ногами. В завершении Голдин вынудил девочку выпить большое количество воды, после чего насильно продолжил заливать ей жидкость в рот. Ребенок потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался несмотря на усилия врачей", - сообщили в суде.
