https://ria.ru/20250917/slovakija-2042368441.html
В Словакии не поддерживают Киев в его борьбе с Москвой, заявил экс-премьер
В Словакии не поддерживают Киев в его борьбе с Москвой, заявил экс-премьер - РИА Новости, 17.09.2025
В Словакии не поддерживают Киев в его борьбе с Москвой, заявил экс-премьер
Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, которую Запад ведет с РФ руками Украины, рассказал РИА Новости бывший... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T02:49:00+03:00
2025-09-17T02:49:00+03:00
2025-09-17T02:49:00+03:00
в мире
россия
украина
словакия
ян чарногурский
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152686/31/1526863151_0:162:1363:929_1920x0_80_0_0_88f963def4ac40fb03a02e84ba65e1b1.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, которую Запад ведет с РФ руками Украины, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Ранее он посетил Донецк и встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. "Борьба Украины, которую она ведет, теперь не является популярной и не получает поддержку в обществе Словакии. Потому что много людей знают, что это (конфликт на Украине - ред.) больше результат политтехнологий, и того, что Запад хочет, чтобы кто-нибудь за них воевал против России, потому что Россия является самым великим конкурентом Запада", - сказал Чарногурский.
https://ria.ru/20250911/slovakija-2041210483.html
россия
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152686/31/1526863151_0:35:1363:1057_1920x0_80_0_0_d5423a52c3783df5e34e3e8c69313b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, словакия, ян чарногурский, денис пушилин
В мире, Россия, Украина, Словакия, Ян Чарногурский, Денис Пушилин
В Словакии не поддерживают Киев в его борьбе с Москвой, заявил экс-премьер
Экс-премьер Чарногурский: Словакия не поддерживает Киев в его борьбе с Россией