В Словакии не поддерживают Киев в его борьбе с Москвой, заявил экс-премьер - РИА Новости, 17.09.2025
02:49 17.09.2025
В Словакии не поддерживают Киев в его борьбе с Москвой, заявил экс-премьер
ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, которую Запад ведет с РФ руками Украины, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Ранее он посетил Донецк и встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. "Борьба Украины, которую она ведет, теперь не является популярной и не получает поддержку в обществе Словакии. Потому что много людей знают, что это (конфликт на Украине - ред.) больше результат политтехнологий, и того, что Запад хочет, чтобы кто-нибудь за них воевал против России, потому что Россия является самым великим конкурентом Запада", - сказал Чарногурский.
ДОНЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Словацкий народ не поддерживает Киев в его борьбе с Россией, понимает, что это война, которую Запад ведет с РФ руками Украины, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Ранее он посетил Донецк и встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.
"Борьба Украины, которую она ведет, теперь не является популярной и не получает поддержку в обществе Словакии. Потому что много людей знают, что это (конфликт на Украине - ред.) больше результат политтехнологий, и того, что Запад хочет, чтобы кто-нибудь за них воевал против России, потому что Россия является самым великим конкурентом Запада", - сказал Чарногурский.
