СК: чиновник обманул жителя Белгорода, пострадавшего от ВСУ

СК РФ: чиновник обманул жителя Белгорода, пострадавшего от атаки ВСУ
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Бывший замначальника администрации Грайворонского округа Белгородской области подозревается в мошенничестве - получении мзды за помощь в выплате компенсации за поврежденный от атаки ВСУ автомобиль, сообщили в региональном СУ СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника восточного территориального управления администрации Грайворонского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По версии следствия, чиновник должен был помогать людям собирать документы, чтобы получить деньги на ремонт машин, пострадавших из-за атак со стороны Украины. В мае 2025 года фигурант обманул одного из собственников автомобиля, обещая помочь ему получить компенсацию за ущерб, хотя знал, что у гражданина уже есть законные основания для этого. В результате владелец транспортного средства получил выплату в размере 1,3 миллиона рублей, а подозреваемый забрал себе 25 тысяч рублей за мнимую помощь в оформлении.
Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.
"Максимальная санкция предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Сотрудники УФСБ России по региону продолжают оперативное сопровождение по данному уголовному делу", - добавили в пресс-службе УФСБ РФ.
В июле 2025 года региональный оперштаб сообщал, что с 2022 года владельцам почти 14,8 тысячи машин было направлено более 3 миллиардов рублей на компенсацию ущерба поврежденных в результате ударов со стороны ВСУ автомобилей.