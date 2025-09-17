https://ria.ru/20250917/sk-2042419745.html

СК: чиновник обманул жителя Белгорода, пострадавшего от ВСУ

2025-09-17T11:24:00+03:00

2025-09-17T11:24:00+03:00

2025-09-17T11:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

грайворон

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Бывший замначальника администрации Грайворонского округа Белгородской области подозревается в мошенничестве - получении мзды за помощь в выплате компенсации за поврежденный от атаки ВСУ автомобиль, сообщили в региональном СУ СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника восточного территориального управления администрации Грайворонского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в Telegram-канале СУСК. По версии следствия, чиновник должен был помогать людям собирать документы, чтобы получить деньги на ремонт машин, пострадавших из-за атак со стороны Украины. В мае 2025 года фигурант обманул одного из собственников автомобиля, обещая помочь ему получить компенсацию за ущерб, хотя знал, что у гражданина уже есть законные основания для этого. В результате владелец транспортного средства получил выплату в размере 1,3 миллиона рублей, а подозреваемый забрал себе 25 тысяч рублей за мнимую помощь в оформлении. Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. "Максимальная санкция предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Сотрудники УФСБ России по региону продолжают оперативное сопровождение по данному уголовному делу", - добавили в пресс-службе УФСБ РФ. В июле 2025 года региональный оперштаб сообщал, что с 2022 года владельцам почти 14,8 тысячи машин было направлено более 3 миллиардов рублей на компенсацию ущерба поврежденных в результате ударов со стороны ВСУ автомобилей.

россия, белгородская область, грайворон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия