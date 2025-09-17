Рейтинг@Mail.ru
СК: чиновник обманул жителя Белгорода, пострадавшего от ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 17.09.2025
СК: чиновник обманул жителя Белгорода, пострадавшего от ВСУ
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
грайворон
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Бывший замначальника администрации Грайворонского округа Белгородской области подозревается в мошенничестве - получении мзды за помощь в выплате компенсации за поврежденный от атаки ВСУ автомобиль, сообщили в региональном СУ СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника восточного территориального управления администрации Грайворонского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в Telegram-канале СУСК. По версии следствия, чиновник должен был помогать людям собирать документы, чтобы получить деньги на ремонт машин, пострадавших из-за атак со стороны Украины. В мае 2025 года фигурант обманул одного из собственников автомобиля, обещая помочь ему получить компенсацию за ущерб, хотя знал, что у гражданина уже есть законные основания для этого. В результате владелец транспортного средства получил выплату в размере 1,3 миллиона рублей, а подозреваемый забрал себе 25 тысяч рублей за мнимую помощь в оформлении. Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. "Максимальная санкция предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Сотрудники УФСБ России по региону продолжают оперативное сопровождение по данному уголовному делу", - добавили в пресс-службе УФСБ РФ. В июле 2025 года региональный оперштаб сообщал, что с 2022 года владельцам почти 14,8 тысячи машин было направлено более 3 миллиардов рублей на компенсацию ущерба поврежденных в результате ударов со стороны ВСУ автомобилей.
россия, белгородская область, грайворон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Грайворон, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Бывший замначальника администрации Грайворонского округа Белгородской области подозревается в мошенничестве - получении мзды за помощь в выплате компенсации за поврежденный от атаки ВСУ автомобиль, сообщили в региональном СУ СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника восточного территориального управления администрации Грайворонского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
По версии следствия, чиновник должен был помогать людям собирать документы, чтобы получить деньги на ремонт машин, пострадавших из-за атак со стороны Украины. В мае 2025 года фигурант обманул одного из собственников автомобиля, обещая помочь ему получить компенсацию за ущерб, хотя знал, что у гражданина уже есть законные основания для этого. В результате владелец транспортного средства получил выплату в размере 1,3 миллиона рублей, а подозреваемый забрал себе 25 тысяч рублей за мнимую помощь в оформлении.
Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.
"Максимальная санкция предусматривает наказание на срок до шести лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Сотрудники УФСБ России по региону продолжают оперативное сопровождение по данному уголовному делу", - добавили в пресс-службе УФСБ РФ.
В июле 2025 года региональный оперштаб сообщал, что с 2022 года владельцам почти 14,8 тысячи машин было направлено более 3 миллиардов рублей на компенсацию ущерба поврежденных в результате ударов со стороны ВСУ автомобилей.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьГрайворонВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
