В Швеции готовят продовольствие на случай войны или кризиса
13:25 17.09.2025
В Швеции готовят продовольствие на случай войны или кризиса
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Швеция создаст запасы продовольствия на случай войны или кризиса, в бюджетном периоде этого года правительство выделит на эти цели около 65 миллионов долларов, заявил министр сельского хозяйства Петер Куллгрен. "В стратегии продовольственной безопасности, которую мы представили ранее этой весной, мы объявили о выделении 50 миллионов (шведских крон) для создания наших резервных запасов в продовольственной цепочке. Сейчас мы идем дальше и выделяем дополнительные средства на этот бюджетный период. В 2026 году примерно 600 миллионов (шведских крон, около 65 миллионов долларов - ред.)", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства. По словам министра, продовольствие и питьевая вода имеют решающее значение для населения в случае кризиса или войны. В 2027 году правительство выделит на продовольственные запасы 700 миллионов шведских крон (около 76 миллионов долларов), в 2028 году - 850 миллионов шведских крон (92 миллиона долларов). Как уточнил министр, Швеция теперь начнет "фактическое создание резервных запасов зерна и сельскохозяйственных ресурсов". "Примерами таких ресурсов могут быть семена, удобрения, средства защиты растений, а также другие товары, необходимые позже в продовольственной цепочке для производства продуктов питания", - добавил он. Куллгрен добавил, что с 2026 по 2028 год королевство инвестирует в общей сложности 6 миллиардов крон (около 650 миллионов долларов) на эти цели. Создание резервных запасов начнется в следующем году.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Швеция создаст запасы продовольствия на случай войны или кризиса, в бюджетном периоде этого года правительство выделит на эти цели около 65 миллионов долларов, заявил министр сельского хозяйства Петер Куллгрен.
"В стратегии продовольственной безопасности, которую мы представили ранее этой весной, мы объявили о выделении 50 миллионов (шведских крон) для создания наших резервных запасов в продовольственной цепочке. Сейчас мы идем дальше и выделяем дополнительные средства на этот бюджетный период. В 2026 году примерно 600 миллионов (шведских крон, около 65 миллионов долларов - ред.)", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства.
По словам министра, продовольствие и питьевая вода имеют решающее значение для населения в случае кризиса или войны. В 2027 году правительство выделит на продовольственные запасы 700 миллионов шведских крон (около 76 миллионов долларов), в 2028 году - 850 миллионов шведских крон (92 миллиона долларов).
Как уточнил министр, Швеция теперь начнет "фактическое создание резервных запасов зерна и сельскохозяйственных ресурсов".
"Примерами таких ресурсов могут быть семена, удобрения, средства защиты растений, а также другие товары, необходимые позже в продовольственной цепочке для производства продуктов питания", - добавил он.
Куллгрен добавил, что с 2026 по 2028 год королевство инвестирует в общей сложности 6 миллиардов крон (около 650 миллионов долларов) на эти цели. Создание резервных запасов начнется в следующем году.
