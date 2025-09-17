https://ria.ru/20250917/shpurov-2042472946.html
Две трети добычи нефти в России обеспечены новыми методами
Две трети добычи нефти в России обеспечены новыми методами - РИА Новости, 17.09.2025
Две трети добычи нефти в России обеспечены новыми методами
Доля базовой добычи нефти, то есть без применения всех методов увеличения нефтеотдачи, у российских вертикально-интегрированных компаний (ВИНКов) с 2008 года... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:10:00+03:00
2025-09-17T14:10:00+03:00
2025-09-17T14:10:00+03:00
промышленно-энергетический форум tnf 2025
россия
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079920_0:167:2854:1772_1920x0_80_0_0_d67dc624e39dd65ab3ad5891a23e5a53.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Доля базовой добычи нефти, то есть без применения всех методов увеличения нефтеотдачи, у российских вертикально-интегрированных компаний (ВИНКов) с 2008 года снизилась с 65% до 30%, стабилизировать добычу позволило стимулирование вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов, в том числе за счёт гидравлических разрывов пластов (ГРП), заявил глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров на сессии Промышленно-энергетического форума TNF. "С 2008 по 2024 год доля базовой добычи в общей добыче Российской Федерации сократилась с 65 до 30%. То есть более чем вдвое", - сказал Шпуров. "Что это означает? Это означает то, что если бы мы не применяли технологии повышения нефтеотдачи, а здесь они имеются в виду все, включая горизонтальные скважины, включая многостадийный ГРП... мы бы сегодня имели бы добычу, наверное, в 30% от того, что мы сегодня имеем в стране. Потому что вся основная добыча обеспечена новыми методами", - добавил он. Снижения добычи не произошло, так как ее удалось стабилизовать за счет введения примерно с 2012 года специальных систем стимулов для применения новых технологий в освоения трудноизвлекаемых запасов, добавил он. При этом, по словам Шпурова, на физико-химические методы увеличения нефтеотдачи приходится сейчас менее 10% обеспечиваемой новыми технологиями добычи. Но в условиях, когда большинство крупных месторождений выработаны более чем на 70% и имеют обводненность более 90%, эта величина должна быть минимум 30-40%. По данным таблицы, представленной Шпуровым, физико-химические методы увеличения нефотеотдачи обеспечили крупным компаниям в 2022 году добычу дополнительных 20,528 миллиона тонн, в 2023 году - 22,051 миллиона тонн, а в 2024 году - 24,217 миллиона тонн. При этом совокупная добыча российских ВИНКов составляла 455, 460 и 462 миллиона тонн нефти соответственно.
https://ria.ru/20250917/gaz-2042472237.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079920_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_e1ec9e789fdc6b9d3f9fd1809b4e6cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нефть
Промышленно-энергетический форум TNF 2025 , Россия, Нефть
Две трети добычи нефти в России обеспечены новыми методами
Шпуров: две трети добычи нефти в России обеспечены новыми методами
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Доля базовой добычи нефти, то есть без применения всех методов увеличения нефтеотдачи, у российских вертикально-интегрированных компаний (ВИНКов) с 2008 года снизилась с 65% до 30%, стабилизировать добычу позволило стимулирование вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов, в том числе за счёт гидравлических разрывов пластов (ГРП), заявил глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров на сессии Промышленно-энергетического форума TNF.
"С 2008 по 2024 год доля базовой добычи в общей добыче Российской Федерации сократилась с 65 до 30%. То есть более чем вдвое", - сказал Шпуров.
"Что это означает? Это означает то, что если бы мы не применяли технологии повышения нефтеотдачи, а здесь они имеются в виду все, включая горизонтальные скважины, включая многостадийный ГРП... мы бы сегодня имели бы добычу, наверное, в 30% от того, что мы сегодня имеем в стране. Потому что вся основная добыча обеспечена новыми методами", - добавил он.
Снижения добычи не произошло, так как ее удалось стабилизовать за счет введения примерно с 2012 года специальных систем стимулов для применения новых технологий в освоения трудноизвлекаемых запасов, добавил он.
При этом, по словам Шпурова, на физико-химические методы увеличения нефтеотдачи приходится сейчас менее 10% обеспечиваемой новыми технологиями добычи. Но в условиях, когда большинство крупных месторождений выработаны более чем на 70% и имеют обводненность более 90%, эта величина должна быть минимум 30-40%.
По данным таблицы, представленной Шпуровым, физико-химические методы увеличения нефотеотдачи обеспечили крупным компаниям в 2022 году добычу дополнительных 20,528 миллиона тонн, в 2023 году - 22,051 миллиона тонн, а в 2024 году - 24,217 миллиона тонн. При этом совокупная добыча российских ВИНКов составляла 455, 460 и 462 миллиона тонн нефти соответственно.