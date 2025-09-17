Рейтинг@Mail.ru
Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу
00:13 17.09.2025 (обновлено: 02:44 17.09.2025)
Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу
Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Ирано-израильская конфронтация серьезно обострилась, беспокойство также вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане и Йемене, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад. "Обстановка на Ближнем Востоке крайне сложная. Серьезно обострилась ирано-израильская конфронтация, угрожающая региону новой полномасштабной войной", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. "Беспокойство вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане, Йемене. Прежде всего - необходимо остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа", - заявил он.
в мире, сирия, ливан, йемен, сергей шойгу
Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Ирано-израильская конфронтация серьезно обострилась, беспокойство также вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане и Йемене, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад.
"Обстановка на Ближнем Востоке крайне сложная. Серьезно обострилась ирано-израильская конфронтация, угрожающая региону новой полномасштабной войной", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом.
"Беспокойство вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане, Йемене. Прежде всего - необходимо остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа", - заявил он.
