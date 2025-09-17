https://ria.ru/20250917/shojgu-2042359496.html

Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу

Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.09.2025

Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу

Ирано-израильская конфронтация серьезно обострилась, беспокойство также вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане и Йемене, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T00:13:00+03:00

2025-09-17T00:13:00+03:00

2025-09-17T02:44:00+03:00

в мире

сирия

ливан

йемен

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019496250_0:40:3098:1783_1920x0_80_0_0_1b242a6203498483c9acf4aaf381a2ba.jpg

БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Ирано-израильская конфронтация серьезно обострилась, беспокойство также вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане и Йемене, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад. "Обстановка на Ближнем Востоке крайне сложная. Серьезно обострилась ирано-израильская конфронтация, угрожающая региону новой полномасштабной войной", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. "Беспокойство вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане, Йемене. Прежде всего - необходимо остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа", - заявил он.

https://ria.ru/20250719/peremirie-2030149453.html

сирия

ливан

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, ливан, йемен, сергей шойгу