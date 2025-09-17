https://ria.ru/20250917/shojgu-2042359496.html
Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу
2025-09-17T00:13:00+03:00
БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Ирано-израильская конфронтация серьезно обострилась, беспокойство также вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане и Йемене, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад. "Обстановка на Ближнем Востоке крайне сложная. Серьезно обострилась ирано-израильская конфронтация, угрожающая региону новой полномасштабной войной", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. "Беспокойство вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане, Йемене. Прежде всего - необходимо остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа", - заявил он.
Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу
