https://ria.ru/20250917/shkola-2042370588.html

В школах могут появиться типовые наборы для лабораторных занятий

В школах могут появиться типовые наборы для лабораторных занятий - РИА Новости, 17.09.2025

В школах могут появиться типовые наборы для лабораторных занятий

Российская академия наук и министерство просвещения РФ обсуждают создание типовых наборов для лабораторных занятий в школах по аналогии с едиными учебниками по... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T03:32:00+03:00

2025-09-17T03:32:00+03:00

2025-09-17T14:15:00+03:00

общество

россия

геннадий красников

российская академия наук

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/31/1551173152_0:0:2627:1479_1920x0_80_0_0_10fce5542ce4632e00934a0bf7f1df7b.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская академия наук и министерство просвещения РФ обсуждают создание типовых наборов для лабораторных занятий в школах по аналогии с едиными учебниками по естественным наукам, рассказал президент РАН академик Геннадий Красников в интервью РИА Новости. Апробация единых учебников по естественным наукам для школ начнется в России 2026 году, в 2027 году они должны быть полностью готовы, рассказал Красников. РАН и Минпросвещения определили ученых, в первую очередь по математике, физике, химии, биологии, информатике, которые бы приняли участие в создании единых учебников и пособий к ним, отметил глава Академии наук. "Сейчас мы также обсуждаем с министерством, что для занятий физикой нужны типовые лабораторные наборы, чтобы ребята в школе могли проводить опыты и эксперименты", - добавил Красников.

https://ria.ru/20250917/rossija-2042370422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, геннадий красников, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование