В школах могут появиться типовые наборы для лабораторных занятий
2025-09-17T03:32:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская академия наук и министерство просвещения РФ обсуждают создание типовых наборов для лабораторных занятий в школах по аналогии с едиными учебниками по естественным наукам, рассказал президент РАН академик Геннадий Красников в интервью РИА Новости. Апробация единых учебников по естественным наукам для школ начнется в России 2026 году, в 2027 году они должны быть полностью готовы, рассказал Красников. РАН и Минпросвещения определили ученых, в первую очередь по математике, физике, химии, биологии, информатике, которые бы приняли участие в создании единых учебников и пособий к ним, отметил глава Академии наук. "Сейчас мы также обсуждаем с министерством, что для занятий физикой нужны типовые лабораторные наборы, чтобы ребята в школе могли проводить опыты и эксперименты", - добавил Красников.
