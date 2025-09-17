Рейтинг@Mail.ru
В школах могут появиться типовые наборы для лабораторных занятий
03:32 17.09.2025 (обновлено: 14:15 17.09.2025)
В школах могут появиться типовые наборы для лабораторных занятий
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская академия наук и министерство просвещения РФ обсуждают создание типовых наборов для лабораторных занятий в школах по аналогии с едиными учебниками по естественным наукам, рассказал президент РАН академик Геннадий Красников в интервью РИА Новости. Апробация единых учебников по естественным наукам для школ начнется в России 2026 году, в 2027 году они должны быть полностью готовы, рассказал Красников. РАН и Минпросвещения определили ученых, в первую очередь по математике, физике, химии, биологии, информатике, которые бы приняли участие в создании единых учебников и пособий к ним, отметил глава Академии наук. "Сейчас мы также обсуждаем с министерством, что для занятий физикой нужны типовые лабораторные наборы, чтобы ребята в школе могли проводить опыты и эксперименты", - добавил Красников.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкШкольники на уроке химии
Школьники на уроке химии. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская академия наук и министерство просвещения РФ обсуждают создание типовых наборов для лабораторных занятий в школах по аналогии с едиными учебниками по естественным наукам, рассказал президент РАН академик Геннадий Красников в интервью РИА Новости.
Апробация единых учебников по естественным наукам для школ начнется в России 2026 году, в 2027 году они должны быть полностью готовы, рассказал Красников. РАН и Минпросвещения определили ученых, в первую очередь по математике, физике, химии, биологии, информатике, которые бы приняли участие в создании единых учебников и пособий к ним, отметил глава Академии наук.
"Сейчас мы также обсуждаем с министерством, что для занятий физикой нужны типовые лабораторные наборы, чтобы ребята в школе могли проводить опыты и эксперименты", - добавил Красников.
В России начнут апробацию единых учебников по естественным наукам
