https://ria.ru/20250917/shadaev-2042450400.html

Вклад IT-отрасли в ВВП России может превысить 2,5 процента, заявил Шадаев

Вклад IT-отрасли в ВВП России может превысить 2,5 процента, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.09.2025

Вклад IT-отрасли в ВВП России может превысить 2,5 процента, заявил Шадаев

Вклад IT-отрасли в российский ВВП может превысить 2,5% в 2025 году, по темпам роста вклада в ВВП страны она лидирует среди всех крупных отраслей экономики,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:52:00+03:00

2025-09-17T12:52:00+03:00

2025-09-17T13:07:00+03:00

экономика

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945420176_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_10171dd9995dd599214fd39626f7593e.jpg

КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Вклад IT-отрасли в российский ВВП может превысить 2,5% в 2025 году, по темпам роста вклада в ВВП страны она лидирует среди всех крупных отраслей экономики, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."Только за прошлый год наш вклад в ВВП вырос на 0,3 (процентного - ред.) пункта. В этом году мы очень надеемся превысить показатель 2,5% - доля отрасли в ВВП. Таким образом, у нас в этом году отрасль должна с 2019 года по доле в ВВП вырасти в 2 раза. И по этому показателю - показателю роста вклада в ВВП - IT-отрасль за последние 5 лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики", - сказал Шадаев во время выступления на Kazan Digital Week.Так, по данным Минцифры, вклад IT-отрасли в ВВП по итогам 2024 года составил 2,43%, а объем реализации собственных IT-решений в прошлом году вырос более чем на 45% и превысил 4,5 триллиона рублей. А в 2025 году численность сотрудников в отрасли превысила 1 миллион человек - показатель удвоился за 5 лет.

https://ria.ru/20250915/putin-2042094497.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, максут шадаев