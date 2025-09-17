https://ria.ru/20250917/saransk-2042475347.html

Отборочный этап "Бизнес Баттла" завершился в Саранске

Отборочный этап "Бизнес Баттла" завершился в Саранске - РИА Новости, 17.09.2025

Отборочный этап "Бизнес Баттла" завершился в Саранске

В Саранске завершился отборочный этап конкурса "Бизнес Баттл", который помогает превратить идеи начинающих предпринимателей в реальные проекты, генеральный... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:15:00+03:00

2025-09-17T14:15:00+03:00

2025-09-17T14:41:00+03:00

втб (банк)

саранск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042485081_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_ba7167d040907f1256a86a5fab8dc534.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Саранске завершился отборочный этап конкурса "Бизнес Баттл", который помогает превратить идеи начинающих предпринимателей в реальные проекты, генеральный спонсор проекта - ВТБ, сообщает пресс-служба банка. Участники получат экспертизу и советы от опытных предпринимателей, а финалисты поборются за миллион рублей на развитие своего бизнеса. "Бизнес Баттл" объединил порядка 150 проектов предпринимателей — от технологических решений и медицинских разработок до инициатив в сфере туризма и сельского хозяйства. Часть заявок посвящена социальным инициативам и культурным проектам, что отражает растущую роль бизнеса в формировании качественной среды для жизни и работы. В очный этап конкурса прошли 20 участников, которые научатся анализировать рынок, разрабатывать маркетинговые стратегии, бизнес-планы и финансовые модели. Финалисты презентуют свои идеи перед наставниками, партнерами и спонсорами. "ВТБ ведет системную работу по поддержке предпринимательства в регионах. Мы видим заинтересованность стартапов в качественной бизнес-экспертизе, поэтому в этом году поддерживаем проведение "Бизнес Баттла" сразу в нескольких городах России. Наша задача — предоставить начинающим предпринимателям не только финансовые инструменты, но и экспертные знания, которые помогут хорошей идее стать успешной и прибыльной. Как победа, так и участие в конкурсе позволит многим проектам стать еще более привлекательными и выйти за пределы региона", − подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников. Как отметил глава Республики Мордовия Артем Здунов, конкурс "Бизнес Баттл" — это мощный импульс для развития деловой среды региона. "Важно, что среди заявок есть проекты, направленные на поддержку и укрепление института семьи. Это полностью соответствует духу времени и работе, которую мы ведем в рамках Комиссии Госсовета по направлению "Семья". "Бизнес Баттл" станет отличной площадкой не только для отбора перспективных идей, но и для создания сообщества предпринимателей, нацеленных на реальный вклад в улучшение качества жизни людей", — сказал Здунов, его слова приводит пресс-служба правительства республики. Финал "Бизнес Баттла" в Мордовии пройдет весной 2026 года. Победитель получит 1 миллион рублей от ВТБ, обладатель второго места — обучение по программе MBA в ИБДА РАНХиГС. Участник, занявший третье место, получит 500 тысяч рублей от главы Республики Мордовия, обладатели четвертого и пятого мест – 300 тысяч рублей от министерства экономики, торговли и предпринимательства и 200 тысяч рублей от центра "Мой бизнес" соответственно.

https://ria.ru/20250915/granty-2042090583.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб (банк), саранск