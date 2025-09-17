https://ria.ru/20250917/samolet-2042464360.html

СМИ: самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру

СМИ: самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру - РИА Новости, 17.09.2025

СМИ: самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру

Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому самолету, пилотов которого диспетчеры призвали "быть... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T13:37:00+03:00

2025-09-17T13:37:00+03:00

2025-09-17T13:37:00+03:00

в мире

великобритания

сша

бостон

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому самолету, пилотов которого диспетчеры призвали "быть внимательнее", передает агентство Блумберг. "Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас", - приводится агентство слова диспетчера, предназначенные для пассажирского самолета, следовавшего из города Форт-Лодердейл в Бостон. Отмечается, что сближение произошло над Лонг-Айлендом. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.

https://ria.ru/20250307/london-2003651103.html

великобритания

сша

бостон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, бостон, дональд трамп