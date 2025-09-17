Рейтинг@Mail.ru
СМИ: самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру - РИА Новости, 17.09.2025
13:37 17.09.2025
СМИ: самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру
СМИ: самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру
в мире
великобритания
сша
бостон
дональд трамп
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому самолету, пилотов которого диспетчеры призвали "быть внимательнее", передает агентство Блумберг. "Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас", - приводится агентство слова диспетчера, предназначенные для пассажирского самолета, следовавшего из города Форт-Лодердейл в Бостон. Отмечается, что сближение произошло над Лонг-Айлендом. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
в мире, великобритания, сша, бостон, дональд трамп
В мире, Великобритания, США, Бостон, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому самолету, пилотов которого диспетчеры призвали "быть внимательнее", передает агентство Блумберг.
"Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас", - приводится агентство слова диспетчера, предназначенные для пассажирского самолета, следовавшего из города Форт-Лодердейл в Бостон.
Отмечается, что сближение произошло над Лонг-Айлендом.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
Мэр Лондона предупредил Трампа о возможных протестах в случае его приезда
7 марта, 15:37
 
В миреВеликобританияСШАБостонДональд Трамп
 
 
