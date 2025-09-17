https://ria.ru/20250917/samolet-2042464360.html
СМИ: самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому лайнеру
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому самолету, пилотов которого диспетчеры призвали "быть внимательнее", передает агентство Блумберг. "Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас", - приводится агентство слова диспетчера, предназначенные для пассажирского самолета, следовавшего из города Форт-Лодердейл в Бостон. Отмечается, что сближение произошло над Лонг-Айлендом. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
