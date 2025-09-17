Рейтинг@Mail.ru
Минтуризма проведет гастромарафон "Почувствуй вкус Сахалина" - РИА Новости, 17.09.2025
04:12 17.09.2025
Минтуризма проведет гастромарафон "Почувствуй вкус Сахалина"
Минтуризма проведет гастромарафон "Почувствуй вкус Сахалина"
южно-сахалинск
сахалин
туризм
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 сен – РИА Новости. Гастрономический марафон "Почувствуй вкус Сахалина" шестой раз пройдет в этом году в Южно-Сахалинске, заявки подали 18 участников, сообщает региональное министерство туризма. По информации пресс-службы ведомства, гастромарафон традиционно проводится осенью, когда на острове поспевают местные дикоросы, ягоды и проходит путина. И сахалинские кулинары могут соединить в одном сете десятки разных локальных продуктов. "Традиционно посетителям предложат сеты из трех блюд, главными ингредиентами которых станут морепродукты, свежая сезонная рыба, дикоросы, грибы и ягоды. Шеф-повара включают интересные и разнообразные сочетания локальных продуктов, наиболее ярко раскрывающих особенность местной гастрономии", - отмечает пресс-служба. Участники предложат эксклюзивное меню, в нем, в частности, жюльен из сахалинского кальмара с розмарином, глазированный белым вином, салат с дальневосточными креветками, манго и томатами, лингвини с крабом, трубач с картофельным пюре и соусом "сливочная устрица". Кондитеры порадуют гостей разнообразными десертами, в том числе фонданом с белым шоколадом и брусничным ганашем, кремом на иван-чае с хрустящим штрейзелем на белом шоколаде и брусничным конфитюром, эклером с кремом из сахалинских ягод. Шестой гастрономический марафон, инициированный региональным министерством туризма, пройдет с 29 сентября по 12 октября. В нем участвуют 16 ресторанов и две островные кофейни. Ключевым условием для заведений-участников является использование сезонных специалитетов.
южно-сахалинск
сахалин
южно-сахалинск, сахалин, туризм
Южно-Сахалинск, Сахалин, Туризм
Вид на город Южно-Сахалинск
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 сен – РИА Новости. Гастрономический марафон "Почувствуй вкус Сахалина" шестой раз пройдет в этом году в Южно-Сахалинске, заявки подали 18 участников, сообщает региональное министерство туризма.
По информации пресс-службы ведомства, гастромарафон традиционно проводится осенью, когда на острове поспевают местные дикоросы, ягоды и проходит путина. И сахалинские кулинары могут соединить в одном сете десятки разных локальных продуктов.
"Традиционно посетителям предложат сеты из трех блюд, главными ингредиентами которых станут морепродукты, свежая сезонная рыба, дикоросы, грибы и ягоды. Шеф-повара включают интересные и разнообразные сочетания локальных продуктов, наиболее ярко раскрывающих особенность местной гастрономии", - отмечает пресс-служба.
Участники предложат эксклюзивное меню, в нем, в частности, жюльен из сахалинского кальмара с розмарином, глазированный белым вином, салат с дальневосточными креветками, манго и томатами, лингвини с крабом, трубач с картофельным пюре и соусом "сливочная устрица". Кондитеры порадуют гостей разнообразными десертами, в том числе фонданом с белым шоколадом и брусничным ганашем, кремом на иван-чае с хрустящим штрейзелем на белом шоколаде и брусничным конфитюром, эклером с кремом из сахалинских ягод.
Шестой гастрономический марафон, инициированный региональным министерством туризма, пройдет с 29 сентября по 12 октября. В нем участвуют 16 ресторанов и две островные кофейни. Ключевым условием для заведений-участников является использование сезонных специалитетов.
Южно-СахалинскСахалинТуризм
 
 
