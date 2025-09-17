Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество стран - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/rossiya-2042509013.html
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество стран
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество стран - РИА Новости, 17.09.2025
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество стран
Главы правительств Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили по телефону актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:44:00+03:00
2025-09-17T15:44:00+03:00
белоруссия
россия
александр турчинов
михаил мишустин
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031085859_0:42:2667:1543_1920x0_80_0_0_e8737106fed4465f65530e693d2c2809.jpg
МИНСК/МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Главы правительств Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили по телефону актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского Совета министров. "Состоялся телефонный разговор Александра Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Белоруссии. Отмечается, что "главы правительств также затронули вопросы подготовки к заседаниям Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся 29 и 30 сентября в Минске". Как сообщается на сайте российского кабмина, Мишустин и Турчин также обсудили реализацию совместных проектов в различных отраслях. "Михаил Мишустин и Александр Турчин уделили особое внимание углублению интеграционного взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии, Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250916/dogovor-2042186976.html
https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042277464.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031085859_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_022599898f18c5222032b19513e1c3f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, александр турчинов, михаил мишустин, снг, евразийский экономический союз
Белоруссия, Россия, Александр Турчинов, Михаил Мишустин, СНГ, Евразийский экономический союз
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество стран

Турчин и Мишустин обсудили вопросы торгового сотрудничества России и Белоруссии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и Александр Турчин
Михаил Мишустин и Александр Турчин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин и Александр Турчин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК/МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Главы правительств Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили по телефону актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского Совета министров.
"Состоялся телефонный разговор Александра Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Белоруссии.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о равных правах граждан
Вчера, 11:52
Отмечается, что "главы правительств также затронули вопросы подготовки к заседаниям Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся 29 и 30 сентября в Минске".
Как сообщается на сайте российского кабмина, Мишустин и Турчин также обсудили реализацию совместных проектов в различных отраслях.
"Михаил Мишустин и Александр Турчин уделили особое внимание углублению интеграционного взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии, Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств", - добавляется в сообщении.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии
Вчера, 17:18
 
БелоруссияРоссияАлександр ТурчиновМихаил МишустинСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала