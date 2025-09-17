https://ria.ru/20250917/rossiya-2042509013.html

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество стран

белоруссия

россия

александр турчинов

михаил мишустин

снг

евразийский экономический союз

МИНСК/МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Главы правительств Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили по телефону актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского Совета министров. "Состоялся телефонный разговор Александра Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Белоруссии. Отмечается, что "главы правительств также затронули вопросы подготовки к заседаниям Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся 29 и 30 сентября в Минске". Как сообщается на сайте российского кабмина, Мишустин и Турчин также обсудили реализацию совместных проектов в различных отраслях. "Михаил Мишустин и Александр Турчин уделили особое внимание углублению интеграционного взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии, Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств", - добавляется в сообщении.

белоруссия

россия

2025

белоруссия, россия, александр турчинов, михаил мишустин, снг, евразийский экономический союз