Песков: Россия выступает за "ооноцентричную" систему мировых отношений

Россия и ее партнеры выступают за "ооноцентричную" систему международных отношений в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия и ее партнеры выступают за "ооноцентричную" систему международных отношений в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И Россия, и многие страны, которые разделяют видение мира и перспектив развития, в том числе с которыми нас объединяет членство и в БРИКС и в ШОС, они выступают за ооноцентричную систему в мировых взаимоотношениях, отдавая тем самым дань ООН и устройству ООН, тому устройству, которое имеется на этот момент", - сказал Песков журналистам.

