Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025
13:00 17.09.2025
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу (по Украине - ред.)", - сказал Песков журналистам. ​
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков

Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу (по Украине - ред.)", - сказал Песков журналистам. ​
