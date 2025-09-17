https://ria.ru/20250917/rossiya-2042453103.html
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу (по Украине - ред.)", - сказал Песков журналистам.
