Рябков прокомментировал ужесточение условий выдачи виз США для россиян
Рябков: РФ разочарована ужесточением условий выдачи виз США для россиян
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия разочарована решением США ужесточить условия подачи документов на неиммиграционные визы для россиян и надеется, что Вашингтон его пересмотрит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В начале сентября госдеп объявил, что Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания. При этом граждане стран, где США не выдают неиммиграционные визы, должны подавать свои заявления в специально назначенном посольстве или консульстве. Для граждан РФ это посольства в Варшаве и Астане.
"Это крайне разочаровывающий и проблемный момент в наших отношениях. Мы, разумеется, будем ставить данный вопрос в контактах с американцами на различных уровнях. Такого рода действия совершенно не вписываются в логику, которую определили президенты. В канву улучшения двусторонних отношений, которая сложилась в последние месяцы это тоже не укладывается", - сказал Рябков журналистам.
"Изначально с этой администрацией мы исходили из того, что так называемые раздражители, а визовая сфера целиком попадает в эту категорию, будут отрабатываться интенсивно в рабочем режиме без каких-либо увязок с другими вопросами, особенно вопросами такого размаха, масштаба и характера, как, например, украинский кризис, и сейчас вопреки всем этим пониманиям администрация США пошла на этот глубоко разочаровывающий шаг. Мы надеемся, что решение будет пересмотрено", - добавил он.