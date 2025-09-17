Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан - РИА Новости, 17.09.2025
05:04 17.09.2025
Россия нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
Россия нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем вчетверо - до 7,8 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики. При этом, как и в июне, Россия осталась для республики крупнейшим экспортером этого вида транспорта из числа государств СНГ. Причем год назад в июле Россия была лишь второй, значительно уступая Армении. Несмотря на высокую положительную динамику, доля российского экспорта на рынке Казахстана относительно невелика: в июле страна обеспечила чуть более 3% потребностей республики в импортных легковушках. В лидерах оказались Китай (53%), Япония (20%) и США (13%).
2025
Россия нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года нарастила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем вчетверо - до 7,8 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики.
При этом, как и в июне, Россия осталась для республики крупнейшим экспортером этого вида транспорта из числа государств СНГ. Причем год назад в июле Россия была лишь второй, значительно уступая Армении.
Несмотря на высокую положительную динамику, доля российского экспорта на рынке Казахстана относительно невелика: в июле страна обеспечила чуть более 3% потребностей республики в импортных легковушках. В лидерах оказались Китай (53%), Япония (20%) и США (13%).
