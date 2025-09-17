Рейтинг@Mail.ru
Россия продала Казахстану рекордный объем пива - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/rossija-2042366534.html
Россия продала Казахстану рекордный объем пива
Россия продала Казахстану рекордный объем пива - РИА Новости, 17.09.2025
Россия продала Казахстану рекордный объем пива
Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T02:13:00+03:00
2025-09-17T02:13:00+03:00
экономика
россия
казахстан
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49712/23/497122398_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a4f735d20b331ee78667d2bd04201c15.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики. Так, поставки в июле составили 4,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 44%. Более весомым объем в деньгах был лишь в мае 2022 года - тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов. Россия продолжает оставаться крупнейшим продавцом пива для республики, значительно опережая классические "пивные державы": например, поставки России впятеро больше немецких и в 46 раз выше, чем у Чехии. А всего Россия обеспечивает 61% потребностей Казахстана в импортном пенном.
https://ria.ru/20250916/vino-2042143466.html
россия
казахстан
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49712/23/497122398_238:0:2905:2000_1920x0_80_0_0_a701fdab3c776e20bc60a2f0e50206a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, чехия
Экономика, Россия, Казахстан, Чехия
Россия продала Казахстану рекордный объем пива

Экспорт пива из России в Казахстан достиг рекордной с середины 2022 года суммы

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоварня
Пивоварня - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Пивоварня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики.
Так, поставки в июле составили 4,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 44%. Более весомым объем в деньгах был лишь в мае 2022 года - тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов.
Россия продолжает оставаться крупнейшим продавцом пива для республики, значительно опережая классические "пивные державы": например, поставки России впятеро больше немецких и в 46 раз выше, чем у Чехии.
А всего Россия обеспечивает 61% потребностей Казахстана в импортном пенном.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Поставки вина из Евросоюза в Россию подскочили до максимума
Вчера, 06:20
 
ЭкономикаРоссияКазахстанЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала