https://ria.ru/20250917/rossija-2042366534.html

Россия продала Казахстану рекордный объем пива

Россия продала Казахстану рекордный объем пива - РИА Новости, 17.09.2025

Россия продала Казахстану рекордный объем пива

Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T02:13:00+03:00

2025-09-17T02:13:00+03:00

2025-09-17T02:13:00+03:00

экономика

россия

казахстан

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49712/23/497122398_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a4f735d20b331ee78667d2bd04201c15.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российский пивной экспорт в Казахстан в июле этого года достиг рекордной с середины 2022 года суммы, выяснило РИА Новости, изучив статданные таможенного ведомства республики. Так, поставки в июле составили 4,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 44%. Более весомым объем в деньгах был лишь в мае 2022 года - тогда Россия продала Казахстану пива на 5,3 миллиона долларов. Россия продолжает оставаться крупнейшим продавцом пива для республики, значительно опережая классические "пивные державы": например, поставки России впятеро больше немецких и в 46 раз выше, чем у Чехии. А всего Россия обеспечивает 61% потребностей Казахстана в импортном пенном.

https://ria.ru/20250916/vino-2042143466.html

россия

казахстан

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан, чехия