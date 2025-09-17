Рейтинг@Mail.ru
Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/rezultaty-2042442572.html
Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров
Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров
Украинская сторона отвергает оценки результатов российско-американского саммита на Аляске, переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:30:00+03:00
2025-09-17T12:30:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875929_506:338:2689:1566_1920x0_80_0_0_1d9c62e312b69b1db64a60645bc836a4.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинская сторона отвергает оценки результатов российско-американского саммита на Аляске, переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он, как мы знаем, передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске. И как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом" , - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250917/konflikt-2042426696.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875929_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8360d45324ef7d1e3e52faaab6003b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров

Лавров: Украина отвергает оценки Уиткоффа по итогам саммита на Аляске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинская сторона отвергает оценки результатов российско-американского саммита на Аляске, переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он, как мы знаем, передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске. И как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом" , - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Посольский круглый стол Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН с участием глав дипломатических миссий более ста стран в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Киев пытается саботировать линию США по Украине, заявил Лавров
11:52
 
В миреАляскаРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала