Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинская сторона отвергает оценки результатов российско-американского саммита на Аляске, переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он, как мы знаем, передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске. И как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом" , - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
