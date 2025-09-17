https://ria.ru/20250917/rezultaty-2042442572.html

Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров

Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025

Украина отвергла оценки результатов саммита России и США, заявил Лавров

Украинская сторона отвергает оценки результатов российско-американского саммита на Аляске, переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:30:00+03:00

2025-09-17T12:30:00+03:00

2025-09-17T12:30:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875929_506:338:2689:1566_1920x0_80_0_0_1d9c62e312b69b1db64a60645bc836a4.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинская сторона отвергает оценки результатов российско-американского саммита на Аляске, переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Он, как мы знаем, передавал украинской стороне оценки результатов встречи на Аляске. И как мы поняли, эти оценки, эти соображения, предложения отвергаются киевским режимом" , - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250917/konflikt-2042426696.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске