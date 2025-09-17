https://ria.ru/20250917/rassledovanie-2042470639.html
В Новороссийске раскрыли схему организации фиктивных браков для мигрантов
В Новороссийске раскрыли схему организации фиктивных браков для мигрантов - РИА Новости, 17.09.2025
В Новороссийске раскрыли схему организации фиктивных браков для мигрантов
Правоохранители пресекли деятельность Правоохранителигруппы, которая организовывала фиктивные браки для мигрантов в Новороссийске, три человека стали... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:01:00+03:00
2025-09-17T14:01:00+03:00
2025-09-17T14:01:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новороссийск
краснодарский край
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_f8c10da1387ccc3f0a2fda7ed0d16f18.jpg
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность Правоохранителигруппы, которая организовывала фиктивные браки для мигрантов в Новороссийске, три человека стали фигурантами уголовного дела, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции путем заключения фиктивных браков. Следственным отделом краевого Управления ФСБ в отношении троих участников преступной группы возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении. В составе преступной группы действовали граждане РФ и одного из государств СНГ. Участники группы занимались поиском иностранных граждан, которые хотели получить гражданство, и предлагали им услугу заключения фиктивного брака. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20250916/sud-2042283859.html
россия
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_096281dcde27ea8cd5e4f6a1e57b1f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новороссийск, краснодарский край, снг
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Новороссийск, Краснодарский край, СНГ
В Новороссийске раскрыли схему организации фиктивных браков для мигрантов
В Новороссийске раскрыли преступную схему фиктивных браков для мигрантов