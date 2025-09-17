Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске раскрыли схему организации фиктивных браков для мигрантов
14:01 17.09.2025
В Новороссийске раскрыли схему организации фиктивных браков для мигрантов
Правоохранители пресекли деятельность Правоохранителигруппы, которая организовывала фиктивные браки для мигрантов в Новороссийске, три человека стали... РИА Новости, 17.09.2025
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новороссийск
краснодарский край
снг
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность Правоохранителигруппы, которая организовывала фиктивные браки для мигрантов в Новороссийске, три человека стали фигурантами уголовного дела, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции путем заключения фиктивных браков. Следственным отделом краевого Управления ФСБ в отношении троих участников преступной группы возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении. В составе преступной группы действовали граждане РФ и одного из государств СНГ. Участники группы занимались поиском иностранных граждан, которые хотели получить гражданство, и предлагали им услугу заключения фиктивного брака. Расследование уголовного дела продолжается.
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новороссийск, краснодарский край, снг
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Новороссийск, Краснодарский край, СНГ
Автомобили полиции. Архивное фото
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность Правоохранителигруппы, которая организовывала фиктивные браки для мигрантов в Новороссийске, три человека стали фигурантами уголовного дела, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.
"УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции путем заключения фиктивных браков. Следственным отделом краевого Управления ФСБ в отношении троих участников преступной группы возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.
В составе преступной группы действовали граждане РФ и одного из государств СНГ. Участники группы занимались поиском иностранных граждан, которые хотели получить гражданство, и предлагали им услугу заключения фиктивного брака.
Расследование уголовного дела продолжается.
