В Новороссийске раскрыли схему организации фиктивных браков для мигрантов

2025-09-17T14:01:00+03:00

СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность Правоохранителигруппы, которая организовывала фиктивные браки для мигрантов в Новороссийске, три человека стали фигурантами уголовного дела, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю. "УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции путем заключения фиктивных браков. Следственным отделом краевого Управления ФСБ в отношении троих участников преступной группы возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении. В составе преступной группы действовали граждане РФ и одного из государств СНГ. Участники группы занимались поиском иностранных граждан, которые хотели получить гражданство, и предлагали им услугу заключения фиктивного брака. Расследование уголовного дела продолжается.

