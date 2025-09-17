Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела японца, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/rassledovanie-2042402818.html
СК завершил расследование дела японца, воевавшего на стороне ВСУ
СК завершил расследование дела японца, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
СК завершил расследование дела японца, воевавшего на стороне ВСУ
СК РФ завершил расследование дела в отношении японца Тайнака Такао, воевавшего на стороне ВСУ, он объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:23:00+03:00
2025-09-17T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
япония
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042402608_0:0:690:389_1920x0_80_0_0_a0cde7ef4c2681823bb1b8f0c56d23a9.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. СК РФ завершил расследование дела в отношении японца Тайнака Такао, воевавшего на стороне ВСУ, он объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в пресс-службе СК РФ. "К уголовной ответственности привлекаются иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Среди них выходцы из Грузии, Бразилии, Колумбии, Японии и других стран. Так, завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Японии Тайнака Такао в наемничестве", - сказали в ведомстве. Следствие установило, что он вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины и принял участие в боевых действиях за денежное вознаграждение. "В ходе предварительного следствия Такао объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
https://ria.ru/20250916/ukraina-2042140924.html
россия
украина
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042402608_73:0:648:431_1920x0_80_0_0_a696c0ae5669b496109d7bfd5ca93d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, япония, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Япония, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завершил расследование дела японца, воевавшего на стороне ВСУ

Японца Тайнака Такао заочно арестовали по делу о наемничестве на стороне ВСУ

© Фото : соцсетиТайнака Такао
Тайнака Такао - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : соцсети
Тайнака Такао. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. СК РФ завершил расследование дела в отношении японца Тайнака Такао, воевавшего на стороне ВСУ, он объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"К уголовной ответственности привлекаются иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Среди них выходцы из Грузии, Бразилии, Колумбии, Японии и других стран. Так, завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Японии Тайнака Такао в наемничестве", - сказали в ведомстве.
Следствие установило, что он вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины и принял участие в боевых действиях за денежное вознаграждение.
"В ходе предварительного следствия Такао объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
На Украине наемники играют роль посредников на рынке оружия, заявил эксперт
Вчера, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЯпонияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала