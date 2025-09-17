https://ria.ru/20250917/rassledovanie-2042402818.html
СК завершил расследование дела японца, воевавшего на стороне ВСУ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. СК РФ завершил расследование дела в отношении японца Тайнака Такао, воевавшего на стороне ВСУ, он объявлен в розыск и заочно арестован, сообщили в пресс-службе СК РФ. "К уголовной ответственности привлекаются иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Среди них выходцы из Грузии, Бразилии, Колумбии, Японии и других стран. Так, завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Японии Тайнака Такао в наемничестве", - сказали в ведомстве. Следствие установило, что он вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины и принял участие в боевых действиях за денежное вознаграждение. "В ходе предварительного следствия Такао объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
