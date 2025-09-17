https://ria.ru/20250917/rak-2042577368.html
У экс-президента Бразилии обнаружили рак
У экс-президента Бразилии обнаружили рак - РИА Новости, 17.09.2025
У экс-президента Бразилии обнаружили рак
Обследование, проведенное в ходе недавней госпитализации, подтвердило рак кожи у экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщил журналистам его лечащий врач... РИА Новости, 17.09.2025
МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Обследование, проведенное в ходе недавней госпитализации, подтвердило рак кожи у экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщил журналистам его лечащий врач Клаудио Биролини. "Из семи подозрительных образований две оказались положительными на плоскоклеточную карциному. Это не самый легкий и не самый агрессивный вариант, это промежуточная форма, но все же тип рака кожи, который может иметь серьезные последствия", - сказал Биролини, слова которого приводит издание Terra. По словам врача, опухоли локализованы в области грудной клетки и на руке. Ранее в опубликованном медицинском бюллетене отмечалось, что Болсонару страдает анемией и нарушением функции почек, у него зафиксировано повышение уровня креатинина. После курса гидратации и медикаментозного лечения его состояние частично улучшилось. Болсонару был госпитализирован во вторник после жалоб на одышку и тошноту. В сопровождении супруги Мишель он поступил в больницу около 16.00 по местному времени. Врачи провели обследование и назначили поддерживающую терапию.
