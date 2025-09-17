https://ria.ru/20250917/pvo-2042377569.html
Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области
Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области - РИА Новости, 17.09.2025
Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в трех районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в трех районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он.
