Путин поручил предусмотреть финансирование программы "Земский тренер" - РИА Новости, 17.09.2025
18:21 17.09.2025
Путин поручил предусмотреть финансирование программы "Земский тренер"
Путин поручил предусмотреть финансирование программы "Земский тренер"
россия
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в федеральном бюджете на 2026-2028 годы финансирование программы "Земский тренер", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами Правительства. "В целях финансового обеспечения в 2026 – 2028 годах реализации во всех субъектах Российской Федерации программы "Земский тренер" рассмотреть вопрос о выделении соответствующих бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в тексте поручений. Доклад по вопросу необходимо представить до 30 сентября 2025 года, далее один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, глава государства поручил обеспечить внесение в законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих, начиная с 2025 года, "освобождение от обложения налогом на доход физических лиц доходов, полученных участниками программы "Земский тренер" в виде единовременных компенсационных выплат".
россия
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в федеральном бюджете на 2026-2028 годы финансирование программы "Земский тренер", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами Правительства.
"В целях финансового обеспечения в 2026 – 2028 годах реализации во всех субъектах Российской Федерации программы "Земский тренер" рассмотреть вопрос о выделении соответствующих бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в тексте поручений.
Доклад по вопросу необходимо представить до 30 сентября 2025 года, далее один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, глава государства поручил обеспечить внесение в законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих, начиная с 2025 года, "освобождение от обложения налогом на доход физических лиц доходов, полученных участниками программы "Земский тренер" в виде единовременных компенсационных выплат".
