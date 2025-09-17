https://ria.ru/20250917/putin-2042537206.html

Путин заинтересовался темой наставничества в медицине

Путин заинтересовался темой наставничества в медицине - РИА Новости, 17.09.2025

Путин заинтересовался темой наставничества в медицине

Президент России Владимир Путин заинтересовался темой наставничества в медицине после слов министра здравоохранения Михаила Мурашко о новом законопроекте,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T17:23:00+03:00

2025-09-17T17:23:00+03:00

2025-09-17T17:23:00+03:00

россия

михаил мурашко

владимир путин

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804894621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_02fc61519f2780f896053e3f38b8b9ec.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался темой наставничества в медицине после слов министра здравоохранения Михаила Мурашко о новом законопроекте, направленном на повышение качества образования и регулирования объемов подготовки. "Вы сейчас сказали о том, что наставничество культивируется и в других странах, то есть это не только наша практика?" - уточнил глава государства у Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Министр ответил утвердительно на вопрос и признался, что и сам поначалу начинал работать под руководством наставника.

россия

2025

россия, михаил мурашко, владимир путин, здоровье - общество