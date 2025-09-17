Рейтинг@Mail.ru
17:23 17.09.2025
Путин заинтересовался темой наставничества в медицине
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался темой наставничества в медицине после слов министра здравоохранения Михаила Мурашко о новом законопроекте, направленном на повышение качества образования и регулирования объемов подготовки. "Вы сейчас сказали о том, что наставничество культивируется и в других странах, то есть это не только наша практика?" - уточнил глава государства у Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Министр ответил утвердительно на вопрос и признался, что и сам поначалу начинал работать под руководством наставника.
россия, михаил мурашко, владимир путин, здоровье - общество
Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Здоровье - Общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался темой наставничества в медицине после слов министра здравоохранения Михаила Мурашко о новом законопроекте, направленном на повышение качества образования и регулирования объемов подготовки.
"Вы сейчас сказали о том, что наставничество культивируется и в других странах, то есть это не только наша практика?" - уточнил глава государства у Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Министр ответил утвердительно на вопрос и признался, что и сам поначалу начинал работать под руководством наставника.
РоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
