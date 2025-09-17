https://ria.ru/20250917/putin-2042537206.html
Путин заинтересовался темой наставничества в медицине
Путин заинтересовался темой наставничества в медицине
россия
михаил мурашко
владимир путин
здоровье - общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заинтересовался темой наставничества в медицине после слов министра здравоохранения Михаила Мурашко о новом законопроекте, направленном на повышение качества образования и регулирования объемов подготовки. "Вы сейчас сказали о том, что наставничество культивируется и в других странах, то есть это не только наша практика?" - уточнил глава государства у Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Министр ответил утвердительно на вопрос и признался, что и сам поначалу начинал работать под руководством наставника.
россия
