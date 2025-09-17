Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил развитие российско-индийского партнерства - РИА Новости, 17.09.2025
16:55 17.09.2025 (обновлено: 17:02 17.09.2025)
Путин отметил развитие российско-индийского партнерства
владимир путин
россия
индия
нарендра моди
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие российско-индийского стратегического партнерства, в укрепление которого премьер Индии Нарендра Моди вносит большой личный вклад, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что на протяжении всей современной истории отношения между Индией и Россией носят дружественный характер, основаны на общенациональной поддержке в обеих странах. Выражено удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, в укрепление которого Нарендра Моди вносит большой личный вклад", - говорится в сообщении.
владимир путин, россия, индия, нарендра моди, в мире
Владимир Путин, Россия, Индия, Нарендра Моди, В мире
Путин отметил развитие российско-индийского партнерства

Путин отметил успешное развитие стратегического партнерства России и Индии

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие российско-индийского стратегического партнерства, в укрепление которого премьер Индии Нарендра Моди вносит большой личный вклад, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подчеркнул, что на протяжении всей современной истории отношения между Индией и Россией носят дружественный характер, основаны на общенациональной поддержке в обеих странах. Выражено удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, в укрепление которого Нарендра Моди вносит большой личный вклад", - говорится в сообщении.
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии
Владимир Путин Россия Индия Нарендра Моди В мире
 
 
Заголовок открываемого материала