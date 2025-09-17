https://ria.ru/20250917/putin-2042524356.html

Путин попросил рассказать ему об итогах приемной кампании в России

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил рассказать ему о результатах приемной кампании в России, с докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ. "Мы совсем недавно еще говорили о том, что школьники сдают экзамены и начинается приемная комиссия и в высшие учебные заведения, и в колледжи. Сейчас уже можно поговорить о том, как эта кампания прошла, чем она закончилась. Попросил бы (министра просвещения) Сергея Сергеевича Кравцова два слова сказать об итогах приемной кампании в колледжи", - сказал Путин на совещании. Кроме того, глава государства обратился к министру науки и высшего образования, уточнив итоги приемной кампании в российские вузы. "Валерий Николаевич (Фальков), попросил бы несколько слов сказать об итогах приемной кампании в вузы", - сказал он.

