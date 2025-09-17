https://ria.ru/20250917/putin-2042516855.html

Путин попросил рассказать о результатах приемной кампании в колледжи

2025-09-17T16:12:00+03:00

общество

россия

владимир путин

сергей кравцов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил рассказать ему о результатах приемной кампании в колледжи в России, с докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ. "Мы совсем недавно еще говорили о том, что школьники сдают экзамены и начинается приемная комиссия и в высшие учебные заведения, и в колледжи. Сейчас уже можно поговорить о том, как эта кампания прошла, чем она закончилась. Попросил бы (министра просвещения) Сергея Сергеевича Кравцова два слова сказать об итогах приемной кампании в колледжи", - сказал Путин на совещании.

россия

2025

общество, россия, владимир путин, сергей кравцов