Путин попросил рассказать о результатах приемной кампании в колледжи
2025-09-17T16:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил рассказать ему о результатах приемной кампании в колледжи в России, с докладом выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Путин в среду провел совещание с членами правительства РФ. "Мы совсем недавно еще говорили о том, что школьники сдают экзамены и начинается приемная комиссия и в высшие учебные заведения, и в колледжи. Сейчас уже можно поговорить о том, как эта кампания прошла, чем она закончилась. Попросил бы (министра просвещения) Сергея Сергеевича Кравцова два слова сказать об итогах приемной кампании в колледжи", - сказал Путин на совещании.
россия
общество, россия, владимир путин, сергей кравцов
