Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии

Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025

Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отношения между Индией и Россией носят доверительный и дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин."В современной истории, новейшей истории, точнее, ещё со времён Советского Союза, затем и во времена новой России, отношения между Индией и Россией носят исключительно доверительный, дружеский характер и, безусловно, надпартийный", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

