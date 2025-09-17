https://ria.ru/20250917/putin-2042512864.html
Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии
Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин отметил доверительный характер отношений России и Индии
Отношения между Индией и Россией носят доверительный и дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отношения между Индией и Россией носят доверительный и дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин."В современной истории, новейшей истории, точнее, ещё со времён Советского Союза, затем и во времена новой России, отношения между Индией и Россией носят исключительно доверительный, дружеский характер и, безусловно, надпартийный", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
