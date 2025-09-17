https://ria.ru/20250917/putin-2042512610.html
Путин провел телефонный разговор с Моди
Путин провел телефонный разговор с Моди - РИА Новости, 17.09.2025
Путин провел телефонный разговор с Моди
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди."Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии господином Моди", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Путин провел телефонный разговор с Моди
