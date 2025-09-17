https://ria.ru/20250917/proverka-2042492414.html

СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми

СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми - РИА Новости, 17.09.2025

СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми

Процессуальная проверка организована после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми, где четверо работников поднялись на поверхность, еще одного... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:55:00+03:00

2025-09-17T14:55:00+03:00

2025-09-17T14:55:00+03:00

происшествия

республика коми

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Процессуальная проверка организована после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми, где четверо работников поднялись на поверхность, еще одного проходчика в настоящее время ищут, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Компания "Воркутауголь" в среду сообщила о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность. В настоящее время ведутся поиски проходчика участка подготовительных работ №2 Сергея Ясиненко, уточняли в "Воркутауголь". "Семнадцатого сентября в правоохранительные органы поступила информация о прорыве воды при производстве работ на участке шахты "Комсомольская" и безвестном исчезновении в связи с этим проходчика участка подготовительных работ 1982 года рождения. Следственными органами... по данному сообщению организована процессуальная проверка", – говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Коми.

https://ria.ru/20250917/zabaykale-2042463883.html

республика коми

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика коми, россия, следственный комитет россии (ск рф)