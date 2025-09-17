Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/proverka-2042492414.html
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми - РИА Новости, 17.09.2025
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми
Процессуальная проверка организована после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми, где четверо работников поднялись на поверхность, еще одного... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:55:00+03:00
2025-09-17T14:55:00+03:00
происшествия
республика коми
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Процессуальная проверка организована после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми, где четверо работников поднялись на поверхность, еще одного проходчика в настоящее время ищут, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Компания "Воркутауголь" в среду сообщила о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность. В настоящее время ведутся поиски проходчика участка подготовительных работ №2 Сергея Ясиненко, уточняли в "Воркутауголь". "Семнадцатого сентября в правоохранительные органы поступила информация о прорыве воды при производстве работ на участке шахты "Комсомольская" и безвестном исчезновении в связи с этим проходчика участка подготовительных работ 1982 года рождения. Следственными органами... по данному сообщению организована процессуальная проверка", – говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Коми.
https://ria.ru/20250917/zabaykale-2042463883.html
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика коми, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Коми, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми

СК проводит проверку после прорыва воды на шахте «Комсомольская» в Коми

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Процессуальная проверка организована после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми, где четверо работников поднялись на поверхность, еще одного проходчика в настоящее время ищут, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Компания "Воркутауголь" в среду сообщила о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность. В настоящее время ведутся поиски проходчика участка подготовительных работ №2 Сергея Ясиненко, уточняли в "Воркутауголь".
"Семнадцатого сентября в правоохранительные органы поступила информация о прорыве воды при производстве работ на участке шахты "Комсомольская" и безвестном исчезновении в связи с этим проходчика участка подготовительных работ 1982 года рождения. Следственными органами... по данному сообщению организована процессуальная проверка", – говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Коми.
Поисковая операция на месте трагедии в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В озере Амудиса в Забайкалье нашли тело первого погибшего геолога
13:35
 
ПроисшествияРеспублика КомиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала