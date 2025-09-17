https://ria.ru/20250917/proverka-2042492414.html
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми
Процессуальная проверка организована после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми, где четверо работников поднялись на поверхность, еще одного... РИА Новости, 17.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Процессуальная проверка организована после прорыва воды на шахте "Комсомольская" в республике Коми, где четверо работников поднялись на поверхность, еще одного проходчика в настоящее время ищут, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Компания "Воркутауголь" в среду сообщила о прорыве воды на шахте "Комсомольская" при выполнении работ по зачистке бункера просыпи. Сообщалось, что четверо из пятерых работников, находившихся на месте происшествия, поднялись на поверхность. В настоящее время ведутся поиски проходчика участка подготовительных работ №2 Сергея Ясиненко, уточняли в "Воркутауголь". "Семнадцатого сентября в правоохранительные органы поступила информация о прорыве воды при производстве работ на участке шахты "Комсомольская" и безвестном исчезновении в связи с этим проходчика участка подготовительных работ 1982 года рождения. Следственными органами... по данному сообщению организована процессуальная проверка", – говорится в Telegram-канале СУСК РФ по Коми.
СК начал проверку после прорыва воды на шахте в Коми
СК проводит проверку после прорыва воды на шахте «Комсомольская» в Коми