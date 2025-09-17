Как полиция несколько лет охотилась за несуществующей маньячкой
© AP Photo / Michael ProbstСотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В 2007-м в немецком городе Хайльбронн на парковке среди бела дня расстреляли двух сотрудников полиции. На месте ужасного преступления обнаружили следы ДНК женщины, которые потом еще 15 лет находили после убийств, краж и угонов в разных городах Германии, Австрии и Франции.
Когда следователи вышли на преступницу, то очень сильно удивились.
Еще с 1990-х
Первое дело, в котором фигурирует ДНК неизвестной женщины, связано с событиями в немецком городе Идар-Оберштайн.
Там в 1993-м была найдена задушенной 62-летняя Лизелотта Шленгер. Судя по всему, она сама впустила убийцу в дом. Тот набросил на шею шнурок, которым был перевязан букет.
© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
Кроме ДНК, зацепок у полиции не было. Поэтому дело закрыли.
Материалы достали с полки спустя восемь лет. В 2001-м погиб 61-летний антиквар Йозеф Вальценбах из города Фрайбург-им-Брайсгау. Его задушили бечевкой и забрали небольшую денежную сумму, которую тот имел при себе. Перед уходом убийца повесил на двери его магазина табличку "Закрыто". И опять никаких улик — кроме того самого образца ДНК.
Побоище в Хайльбронне
В апреле 2007-го в немецком городе Хайльбронн полиция обнаружила патрульный автомобиль с телами коллег: 22-летней Мишель Кизеветтер и ее напарника Мартина Арнольда.
Оба — с огнестрельным ранением в голову. Мишель была мертва, а Мартин еще дышал. Он выжил, но на всю жизнь остался инвалидом.
© AP Photo / Jens MeyerСотрудники полиции во время акции протеста в Хемнице, Германия. 1 сентября 2018
© AP Photo / Jens Meyer
Сотрудники полиции во время акции протеста в Хемнице, Германия. 1 сентября 2018
Следователям удалось восстановить картину преступления. Двое злоумышленников, сидевших на заднем сиденье автомобиля, в упор расстреляли полицейских и ушли, захватив с собой только наручники.
На заднем сиденье опять засветилось ДНК неизвестной женщины, что выглядело весьма странно. Одно дело тихо задушить антиквара, другое — посреди дня расстрелять полицейских.
"Я просто не мог поверить, что она способна на эти два преступления", — вспоминал прокурор Юрген Брауэр.
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии
Женщина без лица
Полиция взялась за дело всерьез — найти убийцу коллеги было вопросом чести. Покопавшись в архивах, полицейские составили странную картину.
За 15 лет неизвестная женщина совершила десятки преступлений самого разного калибра, причем не только в Германии, но и в других странах. Всякий раз ей удавалось выходить сухой из воды.
Поскольку никто не знал, как она выглядит, ее прозвали Женщиной без лица. Журналисты дали ей другое прозвище — Призрак Хайльбронна. Пресса начала писать о маньячке, которая умело заметает следы и всегда ускользает от правосудия.
Совершенные преступления поражали своим разнообразием. Помимо краж со взломом, неизвестная промышляла угонами: около двух десятков случаев с 2003 до 2007-го.
Не помогли ни миллионы долларов, ни экстрасенсы
Почти сорок преступлений — и ни одного свидетеля. Несмотря на огромные усилия, к ноябрю 2008 года немецкая полиция потратила на охоту за "призраком" больше 18 миллионов долларов.
У полиции по-прежнему была только ДНК. Расследование становилось все более масштабным: взяли почти три тысячи образцов генома бездомных, наркоманок и преступниц. Но убийцы из Хайльбронна среди них не оказалось.
Не помогли ни экстрасенсы, ни 300 тысяч евро, обещанные за информацию.
© AP Photo / Frank AugsteinСотрудницы германской полиции. Архивное фото
© AP Photo / Frank Augstein
Сотрудницы германской полиции. Архивное фото
А в 2009 году расследование и вовсе зашло в тупик. При экспертизе обгоревшего тела мужчины из Франции криминалисты снова обнаружили то самое ДНК.
И на этот раз наличие "следа" выглядело уж совсем не логичным. Это и заставило следователей пересмотреть подход.
Кто скрывался за "призраком"
После детального изучения метаданных полицейские осознали ужасную правду: ватные палочки, которые использовали для сбора образцов ДНК, изначально были нестерильными.
Они содержали следы ДНК работницы фабрики.
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan RussewАвтомобиль полиции Германии
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan Russew
Автомобиль полиции Германии
Тем самым широко разрекламированный Призрак Хайльбронна на самом деле никогда не существовал. Полицейские в прямом смысле гонялись за призраком по всей Европе. Годы следствия прошли впустую, а следователи отвлеклись от реальных зацепок. Многие из этих дел не раскрыты до сих пор.