Приговор Гуцул был использован как инструмент давления, заявил адвокат

КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул был использован властями Молдавии как инструмент давления и запугивания общества, заявил в среду на конференции в Кишиневе адвокат Серджиу Морару. "Целью приговора в отношении главы Гагаузии была попытка запугать общество и часть сторонников и членов бывшей партии "Шор". Однако реакция общества была однозначно негативной – большинство поняло, что приговор был несправедливым", - сказал Морару. Адвокат подчеркнул, что защита Гуцул намерена представить все процессуальные нарушения, допущенные в ходе судебного разбирательства. По его словам, эти обстоятельства подтверждают политический характер уголовного преследования. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.

