Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей - РИА Новости, 17.09.2025
14:57 17.09.2025
Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей
Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей - РИА Новости, 17.09.2025
Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, преследующая политику милитаризации, - "безумная военная преступница", считает экс-министр финансов Греции Янис... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:57:00+03:00
2025-09-17T14:57:00+03:00
греция
европа
москва
урсула фон дер ляйен
янис варуфакис
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616297_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_edbcac5370197d35b0a6deef3a2d7350.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, преследующая политику милитаризации, - "безумная военная преступница", считает экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. "Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны", - сказал он на полях форума "Облачные города" в Москве. Экс-глава минфина Греции полагает, что эти танки полностью бесполезны и не нужны "даже Украине".
греция
европа
москва
греция, европа, москва, урсула фон дер ляйен, янис варуфакис, еврокомиссия, в мире
Греция, Европа, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Янис Варуфакис, Еврокомиссия, В мире
Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей

Экс-министр финансов Греции Варуфакис назвал фон дер Ляйен военной преступницей

© AP Photo / Pascal BastienУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, преследующая политику милитаризации, - "безумная военная преступница", считает экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис.
"Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны", - сказал он на полях форума "Облачные города" в Москве.
Экс-глава минфина Греции полагает, что эти танки полностью бесполезны и не нужны "даже Украине".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России
12 сентября, 21:29
 
ГрецияЕвропаМоскваУрсула фон дер ЛяйенЯнис ВаруфакисЕврокомиссияВ мире
 
 
