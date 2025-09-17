https://ria.ru/20250917/prestupnitsa-2042493241.html

Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, преследующая политику милитаризации, - "безумная военная преступница", считает экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. "Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны", - сказал он на полях форума "Облачные города" в Москве. Экс-глава минфина Греции полагает, что эти танки полностью бесполезны и не нужны "даже Украине".

