Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей
Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей - РИА Новости, 17.09.2025
Экс-министр финансов Греции назвал фон дер Ляйен военной преступницей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, преследующая политику милитаризации, - "безумная военная преступница", считает экс-министр финансов Греции Янис...
2025-09-17T14:57:00+03:00
2025-09-17T14:57:00+03:00
2025-09-17T14:57:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, преследующая политику милитаризации, - "безумная военная преступница", считает экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис. "Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны", - сказал он на полях форума "Облачные города" в Москве. Экс-глава минфина Греции полагает, что эти танки полностью бесполезны и не нужны "даже Украине".
