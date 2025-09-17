https://ria.ru/20250917/pozhar-2042546918.html
В Каменск-Шахтинске ликвидировали открытое горение
17.09.2025
В Каменск-Шахтинске ликвидировали открытое горение
Открытое горение в Каменск-Шахтинске Ростовской области ликвидировано, по уточненным данным, огонь уничтожил пять частных жилых домов и семь хозяйственных... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Открытое горение в Каменск-Шахтинске Ростовской области ликвидировано, по уточненным данным, огонь уничтожил пять частных жилых домов и семь хозяйственных построек, общая площадь составила почти 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В среду МЧС объявило о локализации ландшафтного пожара под Ростовом, повреждены семь частных домов. "Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в Ростовской области. Общая площадь составила 1280 квадратных метров. По уточненной информации, огнем уничтожены пять частных домов и семь хозпостроек. Проводятся проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.
