Рейтинг@Mail.ru
В Каменск-Шахтинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/pozhar-2042546918.html
В Каменск-Шахтинске ликвидировали открытое горение
В Каменск-Шахтинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 17.09.2025
В Каменск-Шахтинске ликвидировали открытое горение
Открытое горение в Каменск-Шахтинске Ростовской области ликвидировано, по уточненным данным, огонь уничтожил пять частных жилых домов и семь хозяйственных... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:59:00+03:00
2025-09-17T17:59:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
ростов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042487816_0:56:1072:659_1920x0_80_0_0_1dc9f7fcd252aaea4b4bcf8ec9817ce6.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Открытое горение в Каменск-Шахтинске Ростовской области ликвидировано, по уточненным данным, огонь уничтожил пять частных жилых домов и семь хозяйственных построек, общая площадь составила почти 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В среду МЧС объявило о локализации ландшафтного пожара под Ростовом, повреждены семь частных домов. "Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в Ростовской области. Общая площадь составила 1280 квадратных метров. По уточненной информации, огнем уничтожены пять частных домов и семь хозпостроек. Проводятся проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20250917/pozhar--2042389952.html
ростовская область
россия
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042487816_96:0:1047:713_1920x0_80_0_0_2fcd11fb0a12babca87476c7c3bbb239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, ростов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Каменск-Шахтинске ликвидировали открытое горение

В Каменск-Шахтинске Ростовской области потушили пожар

© МЧС Ростовской области/TelegramЛиквидация пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области
Ликвидация пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© МЧС Ростовской области/Telegram
Ликвидация пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Открытое горение в Каменск-Шахтинске Ростовской области ликвидировано, по уточненным данным, огонь уничтожил пять частных жилых домов и семь хозяйственных построек, общая площадь составила почти 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В среду МЧС объявило о локализации ландшафтного пожара под Ростовом, повреждены семь частных домов.
"Огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в Ростовской области. Общая площадь составила 1280 квадратных метров. По уточненной информации, огнем уничтожены пять частных домов и семь хозпостроек. Проводятся проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
09:15
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияРостовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала