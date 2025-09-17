https://ria.ru/20250917/pozhar-2042511523.html

В Ростовской области от ландшафтного пожара пострадали семь домов

В Ростовской области от ландшафтного пожара пострадали семь домов

Семь частных домов, по уточненным данным, повреждены огнем от ландшафтного пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области, возгорание удалось локализовать,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T15:52:00+03:00

2025-09-17T15:52:00+03:00

2025-09-17T16:31:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь частных домов, по уточненным данным, повреждены огнем от ландшафтного пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Каменск-Шахтинске локализован. По уточненной информации, огнем повреждены семь частных домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения для погорельцев.

