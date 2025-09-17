Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области от ландшафтного пожара пострадали семь домов - РИА Новости, 17.09.2025
15:52 17.09.2025 (обновлено: 16:31 17.09.2025)
В Ростовской области от ландшафтного пожара пострадали семь домов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь частных домов, по уточненным данным, повреждены огнем от ландшафтного пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Каменск-Шахтинске локализован. По уточненной информации, огнем повреждены семь частных домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения для погорельцев.
Семь частных домов повреждены огнем от ландшафтного пожара в Каменск-Шахтинске

© МЧС Ростовской области/TelegramЛиквидация пожара в Каменск-Шахтинскеь Ростовской области
Ликвидация пожара в Каменск-Шахтинскеь Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© МЧС Ростовской области/Telegram
Ликвидация пожара в Каменск-Шахтинскеь Ростовской области
Пожар на складе в поселке городского типа Некрасовский - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, сообщили СМИ
13 сентября, 21:33
 
