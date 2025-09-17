https://ria.ru/20250917/pozhar-2042511523.html
В Ростовской области от ландшафтного пожара пострадали семь домов
В Ростовской области от ландшафтного пожара пострадали семь домов
В Ростовской области от ландшафтного пожара пострадали семь домов
17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь частных домов, по уточненным данным, повреждены огнем от ландшафтного пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар в Каменск-Шахтинске локализован. По уточненной информации, огнем повреждены семь частных домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе школы развернут пункт временного размещения для погорельцев.
В Ростовской области от ландшафтного пожара пострадали семь домов
Семь частных домов повреждены огнем от ландшафтного пожара в Каменск-Шахтинске